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ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/vsu-1905072591.html
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 25.10.2023
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко
ВС Украины имитируют атаки на силы РФ и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь "распылить" внимание российских бойцов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:06
2023-10-25T08:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. ВС Украины имитируют атаки на силы РФ и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь "распылить" внимание российских бойцов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. &quot;На Краснолиманском направлении противник предпринимает попытки &quot;распылить&quot; наше внимание. С этой целью на многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции&quot;, - рассказал Марочко.По данным эксперта, войскам РФ в связи с указанными действиями противника приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз. "В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций. Также, значительно увеличено использование БПЛА противника для усложнения работы нашей артиллерии", - пояснил Марочко. По словам собеседника агентства, такие действия противника обусловлены большим количеством успешных огневых атак со стороны РФ на данном участке. Во вторник Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки были отражены 11 атак ВСУ, потери противника превысили 125 военных.
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в мире, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко

Марочко: ВСУ имитируют штурмы и оборудуют ложные позиции в Донбассе

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. ВС Украины имитируют атаки на силы РФ и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь "распылить" внимание российских бойцов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"На Краснолиманском направлении противник предпринимает попытки "распылить" наше внимание. С этой целью на многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции", - рассказал Марочко.

По данным эксперта, войскам РФ в связи с указанными действиями противника приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз.
"В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций. Также, значительно увеличено использование БПЛА противника для усложнения работы нашей артиллерии", - пояснил Марочко.
По словам собеседника агентства, такие действия противника обусловлены большим количеством успешных огневых атак со стороны РФ на данном участке.
Во вторник Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки были отражены 11 атак ВСУ, потери противника превысили 125 военных.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Российские силы остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ
25 октября, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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