https://ria.ru/20231025/vsu-1905072591.html

ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко

ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 25.10.2023

ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко

ВС Украины имитируют атаки на силы РФ и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь "распылить" внимание российских бойцов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T08:06

2023-10-25T08:06

2023-10-25T08:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. ВС Украины имитируют атаки на силы РФ и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь "распылить" внимание российских бойцов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении противник предпринимает попытки "распылить" наше внимание. С этой целью на многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции", - рассказал Марочко.По данным эксперта, войскам РФ в связи с указанными действиями противника приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз. "В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций. Также, значительно увеличено использование БПЛА противника для усложнения работы нашей артиллерии", - пояснил Марочко. По словам собеседника агентства, такие действия противника обусловлены большим количеством успешных огневых атак со стороны РФ на данном участке. Во вторник Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки были отражены 11 атак ВСУ, потери противника превысили 125 военных.

https://ria.ru/20231025/kolonna-1905068657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины