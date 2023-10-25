https://ria.ru/20231025/vsu-1905072591.html
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 25.10.2023
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко
ВС Украины имитируют атаки на силы РФ и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь "распылить" внимание российских бойцов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:06
2023-10-25T08:06
2023-10-25T08:06
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. ВС Украины имитируют атаки на силы РФ и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь "распылить" внимание российских бойцов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении противник предпринимает попытки "распылить" наше внимание. С этой целью на многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции", - рассказал Марочко.По данным эксперта, войскам РФ в связи с указанными действиями противника приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз. "В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций. Также, значительно увеличено использование БПЛА противника для усложнения работы нашей артиллерии", - пояснил Марочко. По словам собеседника агентства, такие действия противника обусловлены большим количеством успешных огневых атак со стороны РФ на данном участке. Во вторник Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки были отражены 11 атак ВСУ, потери противника превысили 125 военных.
https://ria.ru/20231025/kolonna-1905068657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ имитируют штурмы в Донбассе, заявил Марочко
Марочко: ВСУ имитируют штурмы и оборудуют ложные позиции в Донбассе
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. ВС Украины имитируют атаки на силы РФ и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь "распылить" внимание российских бойцов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На Краснолиманском направлении противник предпринимает попытки "распылить" наше внимание. С этой целью на многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции", - рассказал Марочко.
По данным эксперта, войскам РФ в связи с указанными действиями противника приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз.
"В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций. Также, значительно увеличено использование БПЛА противника для усложнения работы нашей артиллерии", - пояснил Марочко
.
По словам собеседника агентства, такие действия противника обусловлены большим количеством успешных огневых атак со стороны РФ на данном участке.
Во вторник Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки были отражены 11 атак ВСУ, потери противника превысили 125 военных.
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