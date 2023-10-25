https://ria.ru/20231025/vstrecha-1905109126.html

Встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе отменили из-за нехватки времени

Встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе отменили из-за нехватки времени - РИА Новости, 25.10.2023

Встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе отменили из-за нехватки времени

Запланированная в конце октября встреча в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не состоится, сообщил спецпредставитель ЕС на РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:29

2023-10-25T11:29

2023-10-25T11:33

в мире

евросоюз

брюссель

никол пашинян

ильхам алиев

армения

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Запланированная в конце октября встреча в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не состоится, сообщил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. Его слова приводит армянское госагентство Арменпресс.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с армянским премьером Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит Пашиняна и Алиева на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября."Встреча в конце октября председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайжана Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени", - рассказал Клаар.По данным агентства, Клаар заявил, что сейчас ЕС пытается организовать новую встречу, не указав новые даты. По его словам, несмотря на медленный процесс, ЕС верит, что две страны подпишут документ. Он также отметил, что целью Евросоюза является возвращение армян Карабаха в свои дома.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231023/lavrov-1904801625.html

https://ria.ru/20231013/peregovory-1902595155.html

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