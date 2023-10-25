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Предсказание Путина Западу сбылось. "Воровство" ЕС не помогло Украине - РИА Новости, 25.10.2023
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08:00 25.10.2023 (обновлено: 08:08 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/ukraina-1904927970.html
Предсказание Путина Западу сбылось. "Воровство" ЕС не помогло Украине
Предсказание Путина Западу сбылось. "Воровство" ЕС не помогло Украине - РИА Новости, 25.10.2023
Предсказание Путина Западу сбылось. "Воровство" ЕС не помогло Украине
На словах лидеры Евросоюза единодушны в поддержке киевского режима. На деле же интересы разных игроков существенно расходятся. На очередном саммите в Брюсселе,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:00
2023-10-25T08:08
украина
россия
джанет йеллен
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На словах лидеры Евросоюза единодушны в поддержке киевского режима. На деле же интересы разных игроков существенно расходятся. На очередном саммите в Брюсселе, который состоится 26-27 октября, обсудят, помимо прочего, возможности дальнейшего финансирования Украины. Какие есть на этот счет мнения — в материале РИА Новости.ЕС как "иллюзорный гигант"Прежде всего, конечно, главы государств поговорят о событиях на Ближнем Востоке. Но и без антироссийских санкций, понятно, не обойдется. На Западе по этому поводу все чаще задают вопросы.Немецкий обозреватель Вольфганг Мюнхау в статье "ЕС — иллюзорный гигант геополитики", опубликованной в британском издании New Statesman, отмечает, что Европа, "несмотря на благосостояние и амбиции", мало способна повлиять на украинский и ближневосточный конфликты. По его мнению, антироссийские санкции нанесли больше ущерба Западу, чем Москве. В ЕС недооценили последствия разрыва с такой крупной страной. "Европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Россией и выделять огромные суммы на восстановление Украины", — полагает он.В Брюсселе предстоит еще раз обсудить, как передать замороженные российские активы киевскому режиму. Об этом твердят давно. Но все не так просто.Что на кону?По информации американского Совета по международным отношениям (CFR), США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и ЕК (Европейская комиссия, высший орган исполнительной власти ЕС) конфисковали у Центробанка России 300 миллиардов долларов. Причем более 200 миллиардов находится на европейских счетах. Кроме того, заморозили активы на десятки миллиардов, принадлежащие российским предпринимателям и частным предприятиям.Восстановление Украины потребует сотен миллиардов долларов или даже триллион, указывает CFR. Конечно, три сотни российских миллиардов были бы неплохим подспорьем.На Западе изучают правовые механизмы, но пока не знают, что делать. Ведь заморозка и удержание — это одно, а передача средств — совсем другое. Общеевропейским законодательством такое попросту не предусмотрено.Большие ожидания — малые шагиВ январе юридическая служба Совета ЕС сообщила, что на Украину можно потратить 40 замороженных миллиардов. Причем потом, при определенных обстоятельствах, их придется вернуть, отмечало издание Bloomberg. Также рассматривали вариант предоставления киевскому режиму начисляемых на российские активы процентов.В июне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала внести еще одно предложение. Но и к середине осени этого не произошло. По данным издания Politico, бельгийский депозитарий Euroclear за полугодие получил почти 1,7 миллиарда долларов от реинвестирования российских ценных бумаг. Однако для украинских аппетитов это сущие копейки.ЕК пыталась заручиться поддержкой "Группы семи" (G7) в данном вопросе. Как пишет Politico, нужны гарантии, что ЕС не грозят "юридические и финансовые риски от столь беспрецедентного решения". "Семерка" ничего не гарантировала.Американская администрация, сообщает CFR, тоже "предприняла несколько скромных шагов". На Украину перевели порядка пяти миллионов долларов некоего российского олигарха, находящегося под санкциями. Министр финансов Джанет Йеллен признала: для использования средств ЦБ России есть "серьезные юридические препятствия". Ей ответили, что президент может применить чрезвычайные полномочия для перевода денег на целевой депозитный счет. Ссылаются на то, как поступил Рейган с активами Ирана в 1981-м. Но тогда речь шла о передаче средств одного государства ему же (хотя и через контролируемый Алжиром счет). Поэтому Йеллен не спешит обращаться к данному прецеденту.Имиджевый факторВ ЕС же, помимо правовых коллизий, опасаются и других последствий. Как поясняет Financial Times, Европейский центробанк обеспокоен тем, что конфискация российских средств приведет к отказу других ЦБ от сотрудничества. Это чревато ослаблением евро.Аналитики также предупреждают о неизбежной реакции Москвы. "Это даст Кремлю мощный пропагандистский инструмент, ведь Россия окажется жертвой", — рассуждает профессор экономики и политологии Калифорнийского университета Барри Эйхенгрин.Единства у западных игроков нет. Париж и Берлин вслед за Вашингтоном не спешат с радикальными решениями. Слишком велики возможные репутационные потери. В мае Путин назвал заморозку активов "воровством", которое "никогда до добра никого не доводило". Если сейчас западные политики от блокировки средств перейдут к распоряжению ими, это докажет его правоту. Как и предупреждает профессор Эйхенгрин.Только Польша и Прибалтийские страны всячески торопят события. Однако пока локомотивы ЕС — Германия и Франция — против, европейским "ястребам" придется подождать.
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РИА Новости
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5
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96
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украина, россия, джанет йеллен, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Россия, Джанет Йеллен, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Предсказание Путина Западу сбылось. "Воровство" ЕС не помогло Украине

На саммите ЕС в Брюсселе обсудят помощь Украине российскими активами

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На словах лидеры Евросоюза единодушны в поддержке киевского режима. На деле же интересы разных игроков существенно расходятся. На очередном саммите в Брюсселе, который состоится 26-27 октября, обсудят, помимо прочего, возможности дальнейшего финансирования Украины. Какие есть на этот счет мнения — в материале РИА Новости.

ЕС как "иллюзорный гигант"

Прежде всего, конечно, главы государств поговорят о событиях на Ближнем Востоке. Но и без антироссийских санкций, понятно, не обойдется. На Западе по этому поводу все чаще задают вопросы.
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе
Немецкий обозреватель Вольфганг Мюнхау в статье "ЕС — иллюзорный гигант геополитики", опубликованной в британском издании New Statesman, отмечает, что Европа, "несмотря на благосостояние и амбиции", мало способна повлиять на украинский и ближневосточный конфликты. По его мнению, антироссийские санкции нанесли больше ущерба Западу, чем Москве. В ЕС недооценили последствия разрыва с такой крупной страной. "Европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Россией и выделять огромные суммы на восстановление Украины", — полагает он.
В Брюсселе предстоит еще раз обсудить, как передать замороженные российские активы киевскому режиму. Об этом твердят давно. Но все не так просто.

Что на кону?

По информации американского Совета по международным отношениям (CFR), США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и ЕК (Европейская комиссия, высший орган исполнительной власти ЕС) конфисковали у Центробанка России 300 миллиардов долларов. Причем более 200 миллиардов находится на европейских счетах. Кроме того, заморозили активы на десятки миллиардов, принадлежащие российским предпринимателям и частным предприятиям.
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
Восстановление Украины потребует сотен миллиардов долларов или даже триллион, указывает CFR. Конечно, три сотни российских миллиардов были бы неплохим подспорьем.
На Западе изучают правовые механизмы, но пока не знают, что делать. Ведь заморозка и удержание — это одно, а передача средств — совсем другое. Общеевропейским законодательством такое попросту не предусмотрено.

Большие ожидания — малые шаги

В январе юридическая служба Совета ЕС сообщила, что на Украину можно потратить 40 замороженных миллиардов. Причем потом, при определенных обстоятельствах, их придется вернуть, отмечало издание Bloomberg. Также рассматривали вариант предоставления киевскому режиму начисляемых на российские активы процентов.
В июне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала внести еще одно предложение. Но и к середине осени этого не произошло. По данным издания Politico, бельгийский депозитарий Euroclear за полугодие получил почти 1,7 миллиарда долларов от реинвестирования российских ценных бумаг. Однако для украинских аппетитов это сущие копейки.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
ЕК пыталась заручиться поддержкой "Группы семи" (G7) в данном вопросе. Как пишет Politico, нужны гарантии, что ЕС не грозят "юридические и финансовые риски от столь беспрецедентного решения". "Семерка" ничего не гарантировала.
Американская администрация, сообщает CFR, тоже "предприняла несколько скромных шагов". На Украину перевели порядка пяти миллионов долларов некоего российского олигарха, находящегося под санкциями. Министр финансов Джанет Йеллен признала: для использования средств ЦБ России есть "серьезные юридические препятствия". Ей ответили, что президент может применить чрезвычайные полномочия для перевода денег на целевой депозитный счет. Ссылаются на то, как поступил Рейган с активами Ирана в 1981-м. Но тогда речь шла о передаче средств одного государства ему же (хотя и через контролируемый Алжиром счет). Поэтому Йеллен не спешит обращаться к данному прецеденту.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен

Имиджевый фактор

В ЕС же, помимо правовых коллизий, опасаются и других последствий. Как поясняет Financial Times, Европейский центробанк обеспокоен тем, что конфискация российских средств приведет к отказу других ЦБ от сотрудничества. Это чревато ослаблением евро.
Аналитики также предупреждают о неизбежной реакции Москвы. "Это даст Кремлю мощный пропагандистский инструмент, ведь Россия окажется жертвой", — рассуждает профессор экономики и политологии Калифорнийского университета Барри Эйхенгрин.
Единства у западных игроков нет. Париж и Берлин вслед за Вашингтоном не спешат с радикальными решениями. Слишком велики возможные репутационные потери. В мае Путин назвал заморозку активов "воровством", которое "никогда до добра никого не доводило". Если сейчас западные политики от блокировки средств перейдут к распоряжению ими, это докажет его правоту. Как и предупреждает профессор Эйхенгрин.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Только Польша и Прибалтийские страны всячески торопят события. Однако пока локомотивы ЕС — Германия и Франция — против, европейским "ястребам" придется подождать.
 
УкраинаРоссияДжанет ЙелленУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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