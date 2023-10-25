Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану
Песков: изменений по делу американца Уилана пока нет
Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из США о "серьезном предложении" по делу Пола Уилана, заявил, что каких-то изменений по делу сейчас нет.
Ранее госдепартамент США заявил РИА Новости, что Штаты сделали России "серьезное предложение" об освобождении американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж.
В МИД РФ при этом заявили, что не фиксировали по своим каналам никаких дополнительных идей от США по обмену заключёнными.
"В данном случае нам нечего добавить. Каких-то изменений по делу Уилана у нас сейчас нет", - сказал Песков журналистам.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.