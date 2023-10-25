https://ria.ru/20231025/uilan-1905120816.html

Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану

Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану - РИА Новости, 25.10.2023

Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из США о "серьезном предложении" по делу Пола Уилана, заявил, что каких-то изменений по делу РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:21

2023-10-25T12:21

2023-10-25T12:35

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из США о "серьезном предложении" по делу Пола Уилана, заявил, что каких-то изменений по делу сейчас нет.Ранее госдепартамент США заявил РИА Новости, что Штаты сделали России "серьезное предложение" об освобождении американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж.В МИД РФ при этом заявили, что не фиксировали по своим каналам никаких дополнительных идей от США по обмену заключёнными."В данном случае нам нечего добавить. Каких-то изменений по делу Уилана у нас сейчас нет", - сказал Песков журналистам.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.

https://ria.ru/20231024/uilan-1904987781.html

https://ria.ru/20230527/uilan-1874593793.html

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сша, россия, в мире, москва, пол уилан