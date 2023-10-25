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Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану - РИА Новости, 25.10.2023
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12:21 25.10.2023 (обновлено: 12:35 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/uilan-1905120816.html
Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану
Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану - РИА Новости, 25.10.2023
Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из США о "серьезном предложении" по делу Пола Уилана, заявил, что каких-то изменений по делу РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:21
2023-10-25T12:35
сша
россия
в мире
москва
пол уилан
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из США о "серьезном предложении" по делу Пола Уилана, заявил, что каких-то изменений по делу сейчас нет.Ранее госдепартамент США заявил РИА Новости, что Штаты сделали России "серьезное предложение" об освобождении американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж.В МИД РФ при этом заявили, что не фиксировали по своим каналам никаких дополнительных идей от США по обмену заключёнными."В данном случае нам нечего добавить. Каких-то изменений по делу Уилана у нас сейчас нет", - сказал Песков журналистам.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.
https://ria.ru/20231024/uilan-1904987781.html
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сша, россия, в мире, москва, пол уилан
США, Россия, В мире, Москва, Пол Уилан
Песков отреагировал на заявление о "серьезном предложении" США по Уилану

Песков: изменений по делу американца Уилана пока нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из США о "серьезном предложении" по делу Пола Уилана, заявил, что каких-то изменений по делу сейчас нет.
Ранее госдепартамент США заявил РИА Новости, что Штаты сделали России "серьезное предложение" об освобождении американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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В МИД РФ при этом заявили, что не фиксировали по своим каналам никаких дополнительных идей от США по обмену заключёнными.
"В данном случае нам нечего добавить. Каких-то изменений по делу Уилана у нас сейчас нет", - сказал Песков журналистам.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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