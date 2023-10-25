https://ria.ru/20231025/udar-1905235110.html
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику
ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:56
2023-10-25T18:56
2023-10-25T19:46
россия
владимир путин
сергей шойгу
ракетные войска стратегического назначения
ту-95мс
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905242213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_821aa48cea2b58b15e722e8e16f10bf3.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Как уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, к тренировке привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905242213_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_547b8ce84af0a1dbffb2ee27baf41955.jpg
Доклад Шойгу и Герасимова о тренировке стратегических сил сдерживания
Доклад Шойгу и Герасимова о тренировке стратегических сил сдерживания
2023-10-25T18:56
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, ту-95мс, валерий герасимов
Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ракетные войска стратегического назначения, Ту-95МС, Валерий Герасимов
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику
Шойгу доложил Путину о готовности российских ядерных сил к ответу на агрессию