https://ria.ru/20231025/udar-1905235110.html

Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику

Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику - РИА Новости, 25.10.2023

Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику

ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:56

2023-10-25T18:56

2023-10-25T19:46

россия

владимир путин

сергей шойгу

ракетные войска стратегического назначения

ту-95мс

валерий герасимов

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Как уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, к тренировке привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html

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Доклад Шойгу и Герасимова о тренировке стратегических сил сдерживания Доклад Шойгу и Герасимова о тренировке стратегических сил сдерживания 2023-10-25T18:56 true PT0M59S

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россия, владимир путин, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, ту-95мс, валерий герасимов