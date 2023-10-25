Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 25.10.2023 (обновлено: 19:46 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/udar-1905235110.html
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику
ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:56
2023-10-25T19:46
россия
владимир путин
сергей шойгу
ракетные войска стратегического назначения
ту-95мс
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905242213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_821aa48cea2b58b15e722e8e16f10bf3.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Как уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, к тренировке привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Доклад Шойгу и Герасимова о тренировке стратегических сил сдерживания
Доклад Шойгу и Герасимова о тренировке стратегических сил сдерживания
2023-10-25T18:56
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905242213_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_547b8ce84af0a1dbffb2ee27baf41955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, ту-95мс, валерий герасимов
Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ракетные войска стратегического назначения, Ту-95МС, Валерий Герасимов
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара по противнику

Шойгу доложил Путину о готовности российских ядерных сил к ответу на агрессию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Как уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, к тренировке привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат"
1 сентября, 15:35
 
РоссияВладимир ПутинСергей ШойгуРакетные войска стратегического назначенияТу-95МСВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала