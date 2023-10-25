https://ria.ru/20231025/tseny-1905245785.html

Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты

Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты - РИА Новости, 25.10.2023

Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты

Правительство должно своевременно реагировать на повышение цен на продукцию, используя известные механизмы, заявил Владимир Путин на совещании с членами... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:49

2023-10-25T19:49

2023-10-25T20:27

экономика

россия

белоруссия

дмитрий патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство должно своевременно реагировать на повышение цен на продукцию, используя известные механизмы, заявил Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров."Правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана. Но надо своевременно это делать", — сказал он.Во время совещания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. В частности, речь зашла о сборе зерна."Ожидаем, что по итогам данных Росстата урожай зерна составит порядка 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн будет пшеница", — подчеркнул он.В свою очередь, Путин среди прочего указал на нехватку отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса. По его словам, речь идет о предприятиях, которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений.

https://ria.ru/20231025/tseny-1905245190.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, белоруссия, дмитрий патрушев, владимир путин