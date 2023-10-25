https://ria.ru/20231025/tseny-1905245785.html
Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты
Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты - РИА Новости, 25.10.2023
Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты
Правительство должно своевременно реагировать на повышение цен на продукцию, используя известные механизмы, заявил Владимир Путин на совещании с членами... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:49
2023-10-25T19:49
2023-10-25T20:27
экономика
россия
белоруссия
дмитрий патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство должно своевременно реагировать на повышение цен на продукцию, используя известные механизмы, заявил Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров."Правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана. Но надо своевременно это делать", — сказал он.Во время совещания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. В частности, речь зашла о сборе зерна."Ожидаем, что по итогам данных Росстата урожай зерна составит порядка 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн будет пшеница", — подчеркнул он.В свою очередь, Путин среди прочего указал на нехватку отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса. По его словам, речь идет о предприятиях, которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений.
https://ria.ru/20231025/tseny-1905245190.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, белоруссия, дмитрий патрушев, владимир путин
Экономика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты
Путин: правительство должно своевременно реагировать при росте цен на продукцию
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство должно своевременно реагировать на повышение цен на продукцию, используя известные механизмы, заявил Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.
«
"Правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана. Но надо своевременно это делать", — сказал он.
Во время совещания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. В частности, речь зашла о сборе зерна.
"Ожидаем, что по итогам данных Росстата урожай зерна составит порядка 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн будет пшеница", — подчеркнул он.
В свою очередь, Путин среди прочего указал на нехватку отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса. По его словам, речь идет о предприятиях, которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений.
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