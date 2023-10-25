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Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты - РИА Новости, 25.10.2023
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19:49 25.10.2023 (обновлено: 20:27 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/tseny-1905245785.html
Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты
Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты - РИА Новости, 25.10.2023
Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты
Правительство должно своевременно реагировать на повышение цен на продукцию, используя известные механизмы, заявил Владимир Путин на совещании с членами... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:49
2023-10-25T20:27
экономика
россия
белоруссия
дмитрий патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство должно своевременно реагировать на повышение цен на продукцию, используя известные механизмы, заявил Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.&quot;Правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана. Но надо своевременно это делать&quot;, — сказал он.Во время совещания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. В частности, речь зашла о сборе зерна."Ожидаем, что по итогам данных Росстата урожай зерна составит порядка 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн будет пшеница", — подчеркнул он.В свою очередь, Путин среди прочего указал на нехватку отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса. По его словам, речь идет о предприятиях, которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений.
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экономика, россия, белоруссия, дмитрий патрушев, владимир путин
Экономика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты

Путин: правительство должно своевременно реагировать при росте цен на продукцию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство должно своевременно реагировать на повышение цен на продукцию, используя известные механизмы, заявил Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.
«

"Правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана. Но надо своевременно это делать", — сказал он.

Во время совещания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. В частности, речь зашла о сборе зерна.
"Ожидаем, что по итогам данных Росстата урожай зерна составит порядка 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн будет пшеница", — подчеркнул он.
В свою очередь, Путин среди прочего указал на нехватку отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса. По его словам, речь идет о предприятиях, которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений.
Продажа мяса птицы - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В России замедлился рост цен на свинину и мясо кур
25 октября, 19:44
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияДмитрий ПатрушевВладимир Путин
 
 
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