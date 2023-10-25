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Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов - РИА Новости, 25.10.2023
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Туризм
 
03:46 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/tailand-1904915170.html
Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов
Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов - РИА Новости, 25.10.2023
Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов
Таиландский заповедник Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи, расположенный в южной провинции Краби, стал самым популярным в стране в этом году, сообщает Bangkok... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T03:46
2023-10-25T03:46
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
краби (провинция)
леонардо ди каприо
сеттха тхависин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Таиландский заповедник Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи, расположенный в южной провинции Краби, стал самым популярным в стране в этом году, сообщает Bangkok Post.За период с октября 2022 года по конец сентября нынешнего года число посетителей нацпарка достигло 1,1 миллиона, а годовой доход составил 276 миллионов батов (7,6 миллиона долларов), что более чем на 200 миллионов батов (5,4 миллионов долларов) больше показателей аналогичного периода прошлого года.В состав заказника входят восточная часть провинции Краби и весь остров Пхи-Пхи. Чаще всего туристы отправляются на его песчаные пляжи. Особо популярен тот, что расположен в заливе Майя Бэй, ставший известным после съемок голливудского фильма "Пляж" с участием Леонардо Ди Каприо.На прошлой неделе премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил о продлении безвизового режима для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа путешественников. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.
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туризм, новости - туризм, таиланд, краби (провинция), леонардо ди каприо, сеттха тхависин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Краби (провинция), Леонардо Ди Каприо, Сеттха Тхависин
Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов

В Таиланде заповедник с островом из фильма "Пляж" вошел в топ мест у туристов

© iStock.com / miroslav_1Туристы любуются видом на острова Пхи Пхи в Таиланде
Туристы любуются видом на острова Пхи Пхи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / miroslav_1
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Таиландский заповедник Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи, расположенный в южной провинции Краби, стал самым популярным в стране в этом году, сообщает Bangkok Post.
За период с октября 2022 года по конец сентября нынешнего года число посетителей нацпарка достигло 1,1 миллиона, а годовой доход составил 276 миллионов батов (7,6 миллиона долларов), что более чем на 200 миллионов батов (5,4 миллионов долларов) больше показателей аналогичного периода прошлого года.
В состав заказника входят восточная часть провинции Краби и весь остров Пхи-Пхи. Чаще всего туристы отправляются на его песчаные пляжи. Особо популярен тот, что расположен в заливе Майя Бэй, ставший известным после съемок голливудского фильма "Пляж" с участием Леонардо Ди Каприо.
На прошлой неделе премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил о продлении безвизового режима для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа путешественников. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландКраби (провинция)Леонардо Ди КаприоСеттха Тхависин
 
 
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