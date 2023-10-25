https://ria.ru/20231025/tailand-1904915170.html

Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов

Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов - РИА Новости, 25.10.2023

Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов

Таиландский заповедник Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи, расположенный в южной провинции Краби, стал самым популярным в стране в этом году, сообщает Bangkok... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T03:46

2023-10-25T03:46

2023-10-25T03:46

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

краби (провинция)

леонардо ди каприо

сеттха тхависин

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Таиландский заповедник Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи, расположенный в южной провинции Краби, стал самым популярным в стране в этом году, сообщает Bangkok Post.За период с октября 2022 года по конец сентября нынешнего года число посетителей нацпарка достигло 1,1 миллиона, а годовой доход составил 276 миллионов батов (7,6 миллиона долларов), что более чем на 200 миллионов батов (5,4 миллионов долларов) больше показателей аналогичного периода прошлого года.В состав заказника входят восточная часть провинции Краби и весь остров Пхи-Пхи. Чаще всего туристы отправляются на его песчаные пляжи. Особо популярен тот, что расположен в заливе Майя Бэй, ставший известным после съемок голливудского фильма "Пляж" с участием Леонардо Ди Каприо.На прошлой неделе премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил о продлении безвизового режима для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа путешественников. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.

https://ria.ru/20231017/tailand-1903226237.html

таиланд

краби (провинция)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, краби (провинция), леонардо ди каприо, сеттха тхависин