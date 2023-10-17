https://ria.ru/20231017/tailand-1903226237.html

В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней

В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней - РИА Новости, 17.10.2023

В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней

Новый порядок безвизового въезда россиян в Таиланд, увеличивающий срок их пребывания в стране с 30 до 90 дней, будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T06:20

2023-10-17T06:20

2023-10-17T10:57

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БАНГКОК, 17 окт – РИА Новости. Новый порядок безвизового въезда россиян в Таиланд, увеличивающий срок их пребывания в стране с 30 до 90 дней, будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, говорится в протоколе заседания кабинета министров Таиланда. Полный текст протокола заседания кабинета министров опубликован на сайте правительства Таиланда. "По предложению министерства иностранных дел одобрить в принципе включение РФ в список стран, перечисленных в приказе МВД об уточнении перечня стран, для владельцев паспортов или документов, заменяющих паспорта которых при временном въезде в Королевство в туристических целях действует освобождение от необходимости получения визы и разрешение на пребывание в Королевстве на срок не более 90 дней в качестве особого случая и в порядке временной меры, которая вводится в действие на период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года в лучших интересах экономического и внешнеполитического взаимодействия с РФ, в особенности в сфере связей между народами, которые являются основой международных отношений", - говорится в протоколе. Тем же решением правительство поручило соответствующим ведомствам, включая МВД и Иммиграционное бюро (Иммиграционную полицию), внести необходимые поправки в соответствующие приказы и правила. В документе также говорится, что правительство поручает органам государственной безопасности Таиланда осуществлять наблюдение и оценку воздействия и влияния этой временной меры на национальную безопасность и национальные интересы Таиланда, с сохранением права для соответствующих силовых ведомств в дальнейшем рекомендовать кабинету министров рассмотреть возможность отмены упомянутого приказа МВД. Взаимные поездки граждан России и Таиланда регулируются межправительственным соглашением, по которому гражданам обеих стран в порядке взаимности разрешено безвизовое пребывание в стране-партнере по соглашению до 30 дней. Таиланд принял решение о временном продлении безвизового пребывания россиян до 90 дней в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20231016/tailand-1903097235.html

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