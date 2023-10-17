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В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
06:20 17.10.2023 (обновлено: 10:57 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/tailand-1903226237.html
В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней
В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней - РИА Новости, 17.10.2023
В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней
Новый порядок безвизового въезда россиян в Таиланд, увеличивающий срок их пребывания в стране с 30 до 90 дней, будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:20
2023-10-17T10:57
туризм
таиланд
россия
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БАНГКОК, 17 окт – РИА Новости. Новый порядок безвизового въезда россиян в Таиланд, увеличивающий срок их пребывания в стране с 30 до 90 дней, будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, говорится в протоколе заседания кабинета министров Таиланда. Полный текст протокола заседания кабинета министров опубликован на сайте правительства Таиланда. "По предложению министерства иностранных дел одобрить в принципе включение РФ в список стран, перечисленных в приказе МВД об уточнении перечня стран, для владельцев паспортов или документов, заменяющих паспорта которых при временном въезде в Королевство в туристических целях действует освобождение от необходимости получения визы и разрешение на пребывание в Королевстве на срок не более 90 дней в качестве особого случая и в порядке временной меры, которая вводится в действие на период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года в лучших интересах экономического и внешнеполитического взаимодействия с РФ, в особенности в сфере связей между народами, которые являются основой международных отношений", - говорится в протоколе. Тем же решением правительство поручило соответствующим ведомствам, включая МВД и Иммиграционное бюро (Иммиграционную полицию), внести необходимые поправки в соответствующие приказы и правила. В документе также говорится, что правительство поручает органам государственной безопасности Таиланда осуществлять наблюдение и оценку воздействия и влияния этой временной меры на национальную безопасность и национальные интересы Таиланда, с сохранением права для соответствующих силовых ведомств в дальнейшем рекомендовать кабинету министров рассмотреть возможность отмены упомянутого приказа МВД. Взаимные поездки граждан России и Таиланда регулируются межправительственным соглашением, по которому гражданам обеих стран в порядке взаимности разрешено безвизовое пребывание в стране-партнере по соглашению до 30 дней. Таиланд принял решение о временном продлении безвизового пребывания россиян до 90 дней в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20231016/tailand-1903097235.html
https://ria.ru/20231004/tailand-1900472109.html
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таиланд, россия, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Россия, Новости - Туризм
В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней

Кабмин Таиланда официально утвердил даты безвизового въезда россиян на 90 дней

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 окт – РИА Новости. Новый порядок безвизового въезда россиян в Таиланд, увеличивающий срок их пребывания в стране с 30 до 90 дней, будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, говорится в протоколе заседания кабинета министров Таиланда.
Полный текст протокола заседания кабинета министров опубликован на сайте правительства Таиланда.
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"По предложению министерства иностранных дел одобрить в принципе включение РФ в список стран, перечисленных в приказе МВД об уточнении перечня стран, для владельцев паспортов или документов, заменяющих паспорта которых при временном въезде в Королевство в туристических целях действует освобождение от необходимости получения визы и разрешение на пребывание в Королевстве на срок не более 90 дней в качестве особого случая и в порядке временной меры, которая вводится в действие на период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года в лучших интересах экономического и внешнеполитического взаимодействия с РФ, в особенности в сфере связей между народами, которые являются основой международных отношений", - говорится в протоколе.
Тем же решением правительство поручило соответствующим ведомствам, включая МВД и Иммиграционное бюро (Иммиграционную полицию), внести необходимые поправки в соответствующие приказы и правила.
В документе также говорится, что правительство поручает органам государственной безопасности Таиланда осуществлять наблюдение и оценку воздействия и влияния этой временной меры на национальную безопасность и национальные интересы Таиланда, с сохранением права для соответствующих силовых ведомств в дальнейшем рекомендовать кабинету министров рассмотреть возможность отмены упомянутого приказа МВД.
Взаимные поездки граждан России и Таиланда регулируются межправительственным соглашением, по которому гражданам обеих стран в порядке взаимности разрешено безвизовое пребывание в стране-партнере по соглашению до 30 дней. Таиланд принял решение о временном продлении безвизового пребывания россиян до 90 дней в одностороннем порядке.
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