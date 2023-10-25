https://ria.ru/20231025/shoygu-1905090998.html
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО
В российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов, сообщил министр обороны... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:21
2023-10-25T10:21
2023-10-25T13:33
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции. "У нас появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолета за пять дней", — сказал министр.В ходе беседы российские военнослужащие рассказали об успешном поражении применяемых ВСУ артиллерийских систем М777. Они добавили, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры принимаются. В завершении встречи Шойгу поздравил военнослужащих с получением государственных наград.По данным Минобороны на 24 октября, всего с начала спецоперации уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО
Шойгу сообщил о новых ЗРК, сбивших 24 самолета ВСУ за пять дней
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции.
"У нас появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолета за пять дней", — сказал министр.
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц
В ходе беседы российские военнослужащие рассказали об успешном поражении применяемых ВСУ
артиллерийских систем М777. Они добавили, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры принимаются.
В завершении встречи Шойгу поздравил военнослужащих с получением государственных наград.
По данным Минобороны на 24 октября, всего с начала спецоперации уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.
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