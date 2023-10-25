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Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 25.10.2023 (обновлено: 13:33 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/shoygu-1905090998.html
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО
В российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов, сообщил министр обороны... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:21
2023-10-25T13:33
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции. "У нас появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолета за пять дней", — сказал министр.В ходе беседы российские военнослужащие рассказали об успешном поражении применяемых ВСУ артиллерийских систем М777. Они добавили, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры принимаются. В завершении встречи Шойгу поздравил военнослужащих с получением государственных наград.По данным Минобороны на 24 октября, всего с начала спецоперации уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО

Шойгу сообщил о новых ЗРК, сбивших 24 самолета ВСУ за пять дней

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции.
"У нас появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолета за пять дней", — сказал министр.
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В ходе беседы российские военнослужащие рассказали об успешном поражении применяемых ВСУ артиллерийских систем М777. Они добавили, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры принимаются.
В завершении встречи Шойгу поздравил военнослужащих с получением государственных наград.
По данным Минобороны на 24 октября, всего с начала спецоперации уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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