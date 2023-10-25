https://ria.ru/20231025/shoygu-1905090998.html

Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО

Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2023

Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО

В российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов, сообщил министр обороны... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:21

2023-10-25T10:21

2023-10-25T13:33

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции. "У нас появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолета за пять дней", — сказал министр.В ходе беседы российские военнослужащие рассказали об успешном поражении применяемых ВСУ артиллерийских систем М777. Они добавили, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры принимаются. В завершении встречи Шойгу поздравил военнослужащих с получением государственных наград.По данным Минобороны на 24 октября, всего с начала спецоперации уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность