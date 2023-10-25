https://ria.ru/20231025/shoygu-1905089294.html

У ВСУ остается все меньше возможностей, заявил Шойгу

У ВСУ остается все меньше возможностей, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.10.2023

У ВСУ остается все меньше возможностей, заявил Шойгу

Текущая обстановка говорит о том, что у украинских войск остается все меньше и меньше возможностей, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в зону... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:14

2023-10-25T10:14

2023-10-25T14:14

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Текущая обстановка говорит о том, что у украинских войск остается все меньше и меньше возможностей, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в зону специальной военной операции."Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей. И меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья, и живыми домой. Это главное пожелание", — сказал он, общаясь с военнослужащими группировки "Восток".Как отметил глава ведомства, в последние три-четыре недели много украинцев захвачены или добровольно сдались в плен. По его словам, они рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ.Один из военных доложил министру о четырех пленных из Львова — мобилизованных, "которые были пойманы территориальным центром комплектования и практически моментально отправлены на передовую".Говоря об обстановке в целом, докладчик заявил, что "противник в панике", а российским военным известны "все подступы, ходы и выходы".Шойгу в ходе поездки также вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов — полковникам Михаилу Гудкову и Олегу Власову.

https://ria.ru/20231025/shoygu-1905090998.html

https://ria.ru/20231025/shoygu-1905064613.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей шойгу, безопасность