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У ВСУ остается все меньше возможностей, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.10.2023
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10:14 25.10.2023 (обновлено: 14:14 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/shoygu-1905089294.html
У ВСУ остается все меньше возможностей, заявил Шойгу
У ВСУ остается все меньше возможностей, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.10.2023
У ВСУ остается все меньше возможностей, заявил Шойгу
Текущая обстановка говорит о том, что у украинских войск остается все меньше и меньше возможностей, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в зону... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:14
2023-10-25T14:14
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Текущая обстановка говорит о том, что у украинских войск остается все меньше и меньше возможностей, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в зону специальной военной операции."Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей. И меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья, и живыми домой. Это главное пожелание", — сказал он, общаясь с военнослужащими группировки "Восток".Как отметил глава ведомства, в последние три-четыре недели много украинцев захвачены или добровольно сдались в плен. По его словам, они рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ.Один из военных доложил министру о четырех пленных из Львова — мобилизованных, "которые были пойманы территориальным центром комплектования и практически моментально отправлены на передовую".Говоря об обстановке в целом, докладчик заявил, что "противник в панике", а российским военным известны "все подступы, ходы и выходы".Шойгу в ходе поездки также вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов — полковникам Михаилу Гудкову и Олегу Власову.
https://ria.ru/20231025/shoygu-1905090998.html
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россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
У ВСУ остается все меньше возможностей, заявил Шойгу

Шойгу: обстановка в зоне СВО говорит о том, что у ВСУ все меньше возможностей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Текущая обстановка говорит о том, что у украинских войск остается все меньше и меньше возможностей, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в зону специальной военной операции.
"Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей. И меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья, и живыми домой. Это главное пожелание", — сказал он, общаясь с военнослужащими группировки "Восток".
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Шойгу рассказал о новых ЗРК, работающих в зоне СВО
25 октября, 10:21
Как отметил глава ведомства, в последние три-четыре недели много украинцев захвачены или добровольно сдались в плен. По его словам, они рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ.
Один из военных доложил министру о четырех пленных из Львова — мобилизованных, "которые были пойманы территориальным центром комплектования и практически моментально отправлены на передовую".
Говоря об обстановке в целом, докладчик заявил, что "противник в панике", а российским военным известны "все подступы, ходы и выходы".
Шойгу в ходе поездки также вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов — полковникам Михаилу Гудкову и Олегу Власову.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушивает доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях в ходе проверки передового пункта группировки Восток на южнодонецком направлении. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Шойгу заслушал доклады о готовности группировки "Восток" к действиям зимой
25 октября, 05:07
 
РоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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