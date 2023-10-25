https://ria.ru/20231025/shoygu-1905064194.html
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
Министр обороны Сергей Шойгу в зоне спецоперации проинспектировал передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:02
2023-10-25T05:02
2023-10-25T09:59
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в зоне спецоперации проинспектировал передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, сообщили в военном ведомстве."На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", — добавили в Минобороны.Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, включая обеспеченность средствами обогрева военнослужащих.Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о формировании штатных подразделений по применению ударных и разведывательных беспилотников, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами.Кроме того, он рассказал "об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ".
https://ria.ru/20231020/putin-1903971317.html
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россия, сергей шойгу
Россия, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
Глава Минобороны Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу в зоне спецоперации проинспектировал передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, сообщили в военном ведомстве
.
"На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", — добавили в Минобороны.
Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, включая обеспеченность средствами обогрева военнослужащих.
Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о формировании штатных подразделений по применению ударных и разведывательных беспилотников, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами.
Кроме того, он рассказал "об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ
".
Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации