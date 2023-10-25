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Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 25.10.2023 (обновлено: 09:59 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/shoygu-1905064194.html
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
Министр обороны Сергей Шойгу в зоне спецоперации проинспектировал передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:02
2023-10-25T09:59
россия
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в зоне спецоперации проинспектировал передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, сообщили в военном ведомстве."На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", — добавили в Минобороны.Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, включая обеспеченность средствами обогрева военнослужащих.Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о формировании штатных подразделений по применению ударных и разведывательных беспилотников, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами.Кроме того, он рассказал "об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ".
https://ria.ru/20231020/putin-1903971317.html
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россия, сергей шойгу
Россия, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"

Глава Минобороны Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу во время проверки передового пункта группировки "Восток" на Южнодонецком направлении. 25 октября 2023 года
Министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки передового пункта группировки Восток на Южнодонецком направлении. 25 октября 2023 года
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки передового пункта группировки "Восток" на Южнодонецком направлении. 25 октября 2023 года
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в зоне спецоперации проинспектировал передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, сообщили в военном ведомстве.
"На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", — добавили в Минобороны.
Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, включая обеспеченность средствами обогрева военнослужащих.
Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о формировании штатных подразделений по применению ударных и разведывательных беспилотников, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами.
Кроме того, он рассказал "об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Шойгу
 
 
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