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Источник: крупных изменений по зерновой сделки к концу года не предвидится - РИА Новости, 25.10.2023
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06:46 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/sdelka-1905067848.html
Источник: крупных изменений по зерновой сделки к концу года не предвидится
Источник: крупных изменений по зерновой сделки к концу года не предвидится - РИА Новости, 25.10.2023
Источник: крупных изменений по зерновой сделки к концу года не предвидится
Изменения в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки к концу года не предвидятся, оптимизма в том, что ситуация кардинально изменится и произойдет РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T06:46
2023-10-25T06:46
россия
владимир путин
турция
евросоюз
оон
зерновая сделка
анкара (провинция)
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Изменения в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки к концу года не предвидятся, оптимизма в том, что ситуация кардинально изменится и произойдет ощутимый прогресс, нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре. "Нет, на данный момент нет оптимизма по тому, что ситуация кардинально изменится и произойдет ощутимый прогресс (в переговорах). Но они (переговоры) продолжаются по линии ООН",- сообщил собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок (12,4 миллиона тонн продукции). В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%. Среди отдельных стран самую большую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них более 1 миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также вошли Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния. Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
https://ria.ru/20231024/abramchenko-1904875512.html
россия
турция
анкара (провинция)
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россия, владимир путин, турция, евросоюз, оон, зерновая сделка, анкара (провинция)
Россия, Владимир Путин, Турция, Евросоюз, ООН, Зерновая сделка, Анкара (провинция)
Источник: крупных изменений по зерновой сделки к концу года не предвидится

Кардинальных изменений в вопросе зерновой сделки к концу года не предвидится

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Изменения в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки к концу года не предвидятся, оптимизма в том, что ситуация кардинально изменится и произойдет ощутимый прогресс, нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
«
"Нет, на данный момент нет оптимизма по тому, что ситуация кардинально изменится и произойдет ощутимый прогресс (в переговорах). Но они (переговоры) продолжаются по линии ООН",- сообщил собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок (12,4 миллиона тонн продукции). В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%. Среди отдельных стран самую большую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них более 1 миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также вошли Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния.
Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В России не видят предпосылок для возобновления диалога по зерновой сделке
24 октября, 11:36
 
РоссияВладимир ПутинТурцияЕвросоюзООНЗерновая сделкаАнкара (провинция)
 
 
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