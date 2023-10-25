Источник: крупных изменений по зерновой сделки к концу года не предвидится
Кардинальных изменений в вопросе зерновой сделки к концу года не предвидится
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Изменения в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки к концу года не предвидятся, оптимизма в том, что ситуация кардинально изменится и произойдет ощутимый прогресс, нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
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"Нет, на данный момент нет оптимизма по тому, что ситуация кардинально изменится и произойдет ощутимый прогресс (в переговорах). Но они (переговоры) продолжаются по линии ООН",- сообщил собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок (12,4 миллиона тонн продукции). В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%. Среди отдельных стран самую большую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них более 1 миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также вошли Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния.
Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.