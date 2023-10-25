https://ria.ru/20231025/sammit-1905263884.html

США попытались приукрасить успехи провального саммита ЕС, пишут СМИ

США попытались приукрасить успехи провального саммита ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023

США попытались приукрасить успехи провального саммита ЕС, пишут СМИ

Официальные представители Вашингтона попытались представить на пресс-конференции в Брюсселе в выгодном свете отсутствие результатов на торговом саммите с... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T22:16

2023-10-25T22:16

2023-10-25T22:16

сша

брюссель

дональд трамп

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

всемирная торговая организация (вто)

государственный департамент сша

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99177/01/991770166_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_23e60185dd35bf73d078aa081ca7cacc.jpg

БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Официальные представители Вашингтона попытались представить на пресс-конференции в Брюсселе в выгодном свете отсутствие результатов на торговом саммите с Евросоюзом, где обсуждалась возможность отмены введенных США завышенных пошлин на сталь и алюминий, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ). 20 октября состоялся торговый саммит Евросоюза, на котором среди прочего обсуждалось введение соглашения, которое могло бы положить конец торговому конфликту времен президента США Дональда Трампа, в 2018 одобрившего дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий. Согласно последним заявлениям из Брюсселя, участникам саммита так и не удалось договориться, так как Вашингтон не поддержал подход, соответствующий правилам ВТО. "И как же выглядит этот спор с точки зрения Вашингтона? Была надежда, что ответы будут получены в ходе онлайн-дискуссии, которую Госдепартамент США организовал во вторник вечером для корреспондентов ряда СМИ, находящихся в Брюсселе. Но это событие больше напомнило сатиру", - сообщает корреспондент NZZ Ханзуэли Шёхли, принявший участие в этой конференции. По его словам, прямые вопросы на конференции не допускались, конфликтные темы почти не затрагивались, а отчёты американской стороны о прошедшем саммите содержали пустые и обтекаемые фразы, приукрашающие действительность. Так, заместитель советника президента США по нацбезопасности в вопросах международной экономики Майк Пайл заявил, что за последние два года был достигнут "значительный прогресс" и выработано общее понимание источников избыточных мощностей на мировом рынке. "Короче говоря, американцы сделали все, чтобы усилить сложившееся на основании заявлений европейской стороны неприятное впечатление (от саммита)", - полагает Шёхли, намекая на разногласия между главами Еврокомиссии и Евросовета Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем по вопросам поддержки Израиля. Так, фон дер Ляйен целиком и полностью поддерживает израильский ответ, в то время как Мишель призывал Израиль к соблюдению международного гуманитарного права. Ранее посол США в Евросоюзе Марк Гитенштейн сообщил, что США продлят приостановку действия пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Европейского союза, если сторонам потребуется больше времени для переговоров. Агентство Блумберг со ссылкой на источники в начале сентября передавало, что США и Евросоюз работают над соглашением по введению новых пошлин на сталь из Китая и других стран с целью положить конец торговому конфликту времен президента США Дональда Трампа. США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год. Как писал Блумберг, в 2021 году стороны договорились приостановить действие мер в отношении товаров друг друга и установили крайний срок - 31 октября 2023 года - для нахождения окончательного решения спора.

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

сша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, брюссель, дональд трамп, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, всемирная торговая организация (вто), государственный департамент сша, еврокомиссия