https://ria.ru/20231025/rakety-1905240784.html
Минобороны показало пуски ракет в ходе тренировки сил сдерживания
Минобороны показало пуски ракет в ходе тренировки сил сдерживания - РИА Новости, 25.10.2023
Минобороны показало пуски ракет в ходе тренировки сил сдерживания
Минобороны России опубликовало видеоролики с пусками ракет в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания, которая прошла под руководством верховного РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:21
2023-10-25T19:21
2023-10-25T19:26
россия
владимир путин
сергей шойгу
валерий герасимов
ракетные войска стратегического назначения
ту-95мс
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролики с пусками ракет в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания, которая прошла под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина. Продемонстрированы боевая работа расчета передвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" и пуск этой ракеты, старт ракеты "Синева" с атомной подлодки "Тула". Кроме того, на одном из видеороликов демонстрируется взлет стратегического ракетоносца Ту-95МС. Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что ВС РФ в ходе тренировки отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Как уточнил начальник Генштаба Валерий Герасимов, к тренировке привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
https://ria.ru/20230809/yars-1888960705.html
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Боевая работа расчетов и пусков ракет в ходе тренировки стратегических ядерных сил
Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов и пусков ракет в ходе тренировки стратегических ядерных сил под руководством Путина
2023-10-25T19:21
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PT1M03S
РИА Новости
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россия, владимир путин, сергей шойгу, валерий герасимов, ракетные войска стратегического назначения, ту-95мс
Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Ракетные войска стратегического назначения, Ту-95МС
Минобороны показало пуски ракет в ходе тренировки сил сдерживания
МО показало пуски ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания