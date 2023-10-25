https://ria.ru/20231025/putin-1905248664.html

Путин призвал правительство решать вопросы отопительного сезона вовремя

Путин призвал правительство решать вопросы отопительного сезона вовремя - РИА Новости, 25.10.2023

Путин призвал правительство решать вопросы отопительного сезона вовремя

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством подчеркнул, что отопительный сезон в России никто не отменял, нужно решить все вопросы... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:05

2023-10-25T20:05

2023-10-25T20:11

россия

владимир путин

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством подчеркнул, что отопительный сезон в России никто не отменял, нужно решить все вопросы своевременно, чтобы "не рвалось, где тонко" и россияне не страдали. "Климат, конечно, меняется, и всеобщее потепление, глобальное, оно очевидно, но Россия - северная страна, и отопительного сезона никто не отменял. Поэтому я вас очень прошу подойти ко всем вопросам, которые мы сегодня обсудили неформально, все должно быть сделано своевременно", - сказал Путин. Он попросил посмотреть на все вопросы именно с практической точки зрения. "Чтобы в последний момент у нас не рвалось там, где тонко, чтобы люди не страдали от какой-то нерасторопности и центральных органов власти, и региональных, и муниципальных. Внимательно, пожалуйста, все еще раз внимательно проанализируйте, посмотрите и сделайте все вовремя. Вовремя, главное, все сделать вовремя. Это и завоза касается и ремонтных работ и так далее. Надеюсь, что так и будет построена работа", - отметил президент.Он отметил, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в середине 90-х был министром энергетики, и в то время сам председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин учил его, как нужно проходить осенне-зимний максимум."Он вам потом расскажет. Надо прислушаться. Это были советы опытного руководителя", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231017/otoplenie-1903238027.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, отопительный сезон 2023-2024 в россии