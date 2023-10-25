Путин призвал правительство решать вопросы отопительного сезона вовремя
Путин: отопительный сезон никто не отменял, надо решить все вопросы своевременно
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПомещение теплового пункта многоквартирного дома
Помещение теплового пункта многоквартирного дома. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством подчеркнул, что отопительный сезон в России никто не отменял, нужно решить все вопросы своевременно, чтобы "не рвалось, где тонко" и россияне не страдали.
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"Климат, конечно, меняется, и всеобщее потепление, глобальное, оно очевидно, но Россия - северная страна, и отопительного сезона никто не отменял. Поэтому я вас очень прошу подойти ко всем вопросам, которые мы сегодня обсудили неформально, все должно быть сделано своевременно", - сказал Путин.
Он попросил посмотреть на все вопросы именно с практической точки зрения.
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"Чтобы в последний момент у нас не рвалось там, где тонко, чтобы люди не страдали от какой-то нерасторопности и центральных органов власти, и региональных, и муниципальных. Внимательно, пожалуйста, все еще раз внимательно проанализируйте, посмотрите и сделайте все вовремя. Вовремя, главное, все сделать вовремя. Это и завоза касается и ремонтных работ и так далее. Надеюсь, что так и будет построена работа", - отметил президент.
Он отметил, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в середине 90-х был министром энергетики, и в то время сам председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин учил его, как нужно проходить осенне-зимний максимум.
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"Он вам потом расскажет. Надо прислушаться. Это были советы опытного руководителя", - сказал Путин.