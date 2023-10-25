https://ria.ru/20231025/putin-1905242398.html
Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника
Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника - РИА Новости, 26.10.2023
Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника
Президент России Владимир Путин заявил, что доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оживляет совещание кабмина. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T19:32
2023-10-25T19:32
2023-10-26T08:33
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оживляет совещание кабмина. В ходе совещания президента с кабмином Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. Министр вышел на связь из курятника."Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно", - сказал в шутку Путин, обращаясь к главе Минсельхоза.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника
Путин похвалил главу Минсельхоза Патрушева за прямое включение из курятника
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оживляет совещание кабмина.
В ходе совещания президента с кабмином Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. Министр вышел на связь из курятника.
"Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно", - сказал в шутку Путин, обращаясь к главе Минсельхоза.