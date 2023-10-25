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Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника - РИА Новости, 26.10.2023
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19:32 25.10.2023 (обновлено: 08:33 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/putin-1905242398.html
Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника
Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника - РИА Новости, 26.10.2023
Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника
Президент России Владимир Путин заявил, что доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оживляет совещание кабмина. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T19:32
2023-10-26T08:33
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оживляет совещание кабмина. В ходе совещания президента с кабмином Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. Министр вышел на связь из курятника."Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно", - сказал в шутку Путин, обращаясь к главе Минсельхоза.
россия
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россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника

Путин похвалил главу Минсельхоза Патрушева за прямое включение из курятника

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оживляет совещание кабмина.
В ходе совещания президента с кабмином Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. Министр вышел на связь из курятника.
"Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно", - сказал в шутку Путин, обращаясь к главе Минсельхоза.
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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