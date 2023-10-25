https://ria.ru/20231025/putin-1905242398.html

Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника

Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника - РИА Новости, 26.10.2023

Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника

Президент России Владимир Путин заявил, что доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оживляет совещание кабмина. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T19:32

2023-10-25T19:32

2023-10-26T08:33

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оживляет совещание кабмина. В ходе совещания президента с кабмином Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли. Министр вышел на связь из курятника."Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно", - сказал в шутку Путин, обращаясь к главе Минсельхоза.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)