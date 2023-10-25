https://ria.ru/20231025/putin-1905077264.html

Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном

Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном - РИА Новости, 25.10.2023

Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева с Днем республики, отметив, что российско-казахстанские отношения... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:13

2023-10-25T09:13

2023-10-25T18:48

казахстан

снг

евразийский экономический союз

одкб

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева с Днем республики, отметив, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Уверен, что дальнейшее упрочение стратегического партнерства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте", — говорится в телеграмме.Кроме того, российский лидер добавил, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития и вносит ощутимый вклад в решение международных проблем, а также пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

https://ria.ru/20231019/kazakhstan-1903951978.html

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казахстан, снг, евразийский экономический союз, одкб, россия, владимир путин