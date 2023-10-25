Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 25.10.2023 (обновлено: 18:48 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/putin-1905077264.html
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном - РИА Новости, 25.10.2023
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева с Днем республики, отметив, что российско-казахстанские отношения... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:13
2023-10-25T18:48
казахстан
снг
евразийский экономический союз
одкб
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева с Днем республики, отметив, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.&quot;Российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Уверен, что дальнейшее упрочение стратегического партнерства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте&quot;, — говорится в телеграмме.Кроме того, российский лидер добавил, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития и вносит ощутимый вклад в решение международных проблем, а также пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.
https://ria.ru/20231019/kazakhstan-1903951978.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, снг, евразийский экономический союз, одкб, россия, владимир путин
Казахстан, СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Россия, Владимир Путин
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном

Путин поздравил президента Казахстана с Днем республики

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева с Днем республики, отметив, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«

"Российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Уверен, что дальнейшее упрочение стратегического партнерства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте", — говорится в телеграмме.

Кроме того, российский лидер добавил, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития и вносит ощутимый вклад в решение международных проблем, а также пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.
В центре столицы Казахстана Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Минторг Казахстана опроверг информацию о запрете экспорта в Россию
19 октября, 21:45
 
КазахстанСНГЕвразийский экономический союзОДКБРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала