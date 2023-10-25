https://ria.ru/20231025/putin-1905077264.html
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном - РИА Новости, 25.10.2023
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, отметив, что российско-казахстанские отношения... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:13
2023-10-25T09:13
2023-10-25T18:48
казахстан
снг
евразийский экономический союз
одкб
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, отметив, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Уверен, что дальнейшее упрочение стратегического партнерства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте", — говорится в телеграмме.Кроме того, российский лидер добавил, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития и вносит ощутимый вклад в решение международных проблем, а также пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.
https://ria.ru/20231019/kazakhstan-1903951978.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, снг, евразийский экономический союз, одкб, россия, владимир путин
Казахстан, СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Россия, Владимир Путин
Путин отметил высокий уровень отношений с Казахстаном
Путин поздравил президента Казахстана с Днем республики