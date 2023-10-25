https://ria.ru/20231025/protest-1905055918.html
Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису
Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису - РИА Новости, 25.10.2023
Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису
МИД Литвы выразил протест России из-за демонтажа во Владимире памятной таблички с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:43
2023-10-25T00:43
2023-10-25T10:47
в мире
литва
россия
эстония
владимир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905097333_0:173:1200:848_1920x0_80_0_0_7b7550956f445b36f8a2ada91b26cffa.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. МИД Литвы выразил протест России из-за демонтажа во Владимире памятной таблички с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса.Как говорится в заявлении пресс-службы литовского внешнеполитического ведомства, в министерство был вызван временный поверенный в делах России Александр Елкин. МИД Литвы потребовал восстановить табличку.Как сообщил журналистам глава Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище, был установлен незаконно. На нем, в частности, были имена Рейниса, главы МИД Литвы (1925-1926), и главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера. По словам Наумова, сейчас на кладбище идет реставрация.Помимо Литвы, ноту протеста российской стороне также направила Эстония.
https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html
литва
россия
эстония
владимир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905097333_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_01cd9394611349089bc3fdf79603be02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, россия, эстония, владимир
В мире, Литва, Россия, Эстония, Владимир
Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису
Литва выразила протест РФ из-за демонтажа памятного знака епископу Рейнису