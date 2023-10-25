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Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису - РИА Новости, 25.10.2023
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00:43 25.10.2023 (обновлено: 10:47 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/protest-1905055918.html
Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису
Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису - РИА Новости, 25.10.2023
Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису
МИД Литвы выразил протест России из-за демонтажа во Владимире памятной таблички с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:43
2023-10-25T10:47
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. МИД Литвы выразил протест России из-за демонтажа во Владимире памятной таблички с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса.Как говорится в заявлении пресс-службы литовского внешнеполитического ведомства, в министерство был вызван временный поверенный в делах России Александр Елкин. МИД Литвы потребовал восстановить табличку.Как сообщил журналистам глава Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище, был установлен незаконно. На нем, в частности, были имена Рейниса, главы МИД Литвы (1925-1926), и главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера. По словам Наумова, сейчас на кладбище идет реставрация.Помимо Литвы, ноту протеста российской стороне также направила Эстония.
https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html
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в мире, литва, россия, эстония, владимир
В мире, Литва, Россия, Эстония, Владимир
Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису

Литва выразила протест РФ из-за демонтажа памятного знака епископу Рейнису

© Фото : соцсетиМесто, где был установлен мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире
Место, где был установлен мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : соцсети
Место, где был установлен мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. МИД Литвы выразил протест России из-за демонтажа во Владимире памятной таблички с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса.
Как говорится в заявлении пресс-службы литовского внешнеполитического ведомства, в министерство был вызван временный поверенный в делах России Александр Елкин. МИД Литвы потребовал восстановить табличку.
Как сообщил журналистам глава Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище, был установлен незаконно. На нем, в частности, были имена Рейниса, главы МИД Литвы (1925-1926), и главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера. По словам Наумова, сейчас на кладбище идет реставрация.
Помимо Литвы, ноту протеста российской стороне также направила Эстония.
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14 октября, 15:24
 
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