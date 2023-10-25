https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц
В последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:14
2023-10-25T10:14
2023-10-25T10:14
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сергей шойгу
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции. "Сергей Шойгу отметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались много пленных украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ", - сообщили в Минобороны. Как доложил министру один из российских военных, "вчера взяли пленных, все со Львова, четыре человека". Он уточнил, что украинские пленные относятся к мобилизованным, которые были пойманы территориальным центром комплектования и практически моментально отправлены на передовую.
https://ria.ru/20231022/dezertirstvo-1904459252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц
Шойгу: за последние недели многие украинские военные попали или сдались в плен