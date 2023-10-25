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Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:14 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц
В последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:14
2023-10-25T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции. "Сергей Шойгу отметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались много пленных украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ", - сообщили в Минобороны. Как доложил министру один из российских военных, "вчера взяли пленных, все со Львова, четыре человека". Он уточнил, что украинские пленные относятся к мобилизованным, которые были пойманы территориальным центром комплектования и практически моментально отправлены на передовую.
https://ria.ru/20231022/dezertirstvo-1904459252.html
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в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц

Шойгу: за последние недели многие украинские военные попали или сдались в плен

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции.
"Сергей Шойгу отметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались много пленных украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Как доложил министру один из российских военных, "вчера взяли пленных, все со Львова, четыре человека". Он уточнил, что украинские пленные относятся к мобилизованным, которые были пойманы территориальным центром комплектования и практически моментально отправлены на передовую.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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