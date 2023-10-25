https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html

Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц

Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц - РИА Новости, 25.10.2023

Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц

В последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:14

2023-10-25T10:14

2023-10-25T10:14

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции. "Сергей Шойгу отметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались много пленных украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ", - сообщили в Минобороны. Как доложил министру один из российских военных, "вчера взяли пленных, все со Львова, четыре человека". Он уточнил, что украинские пленные относятся к мобилизованным, которые были пойманы территориальным центром комплектования и практически моментально отправлены на передовую.

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Кирилл Волков

в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр