Самарскую постановку оперы "Мастер и Маргарита" покажут на сцене Мариинки
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области Самарская постановка оперы "Мастер и Маргарита"
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Самарская постановка оперы "Мастер и Маргарита"
САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича 16 ноября представит свой премьерный спектакль – оперу "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского – на сцене Мариинского театра, сообщает пресс-служба облправительства.
Спектакль состоится в день начала Санкт-Петербургского международного культурного форума. Премьера оперы "Мастер и Маргарита" в Самаре прошла 6 октября. Еще два спектакля в Самаре состоятся 6 и 7 декабря. Гастроли в Петербурге стали возможными благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и его договоренностям с художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра Валерием Гергиевым, отметили в пресс-службе.
После премьеры губернатор области поздравил коллектив театра с успехом и предложил показать оперу на сцене Государственного академического Мариинского театра. Инициатива была поддержана, на прошлой неделе театр получил приглашение от Валерия Гергиева выступить с гастролями.
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"Для нашего театра будущие гастроли в Мариинке – огромная честь, важнейшее событие для культуры Самарской области. И только благодаря инициативе, желанию и умению Дмитрия Игоревича работать на благо региона вопрос удалось решить в такие сжатые сроки. Мы просто восхищены тем, как все произошло. Хочу отметить, что благодаря поддержке губернатора стала возможна и сама постановка оперы "Мастер и Маргарита", премьерные показы которой прошли с невероятным успехом, мы порадовали самарского зрителя", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя и главного дирижера самарского театра оперы и балета Евгения Хохлова.
Режиссером спектакля в самарском театре выступил народный артист России, лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Художник-постановщик - Сергей Новиков. Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским.