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Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате - РИА Новости, 25.10.2023
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12:50 25.10.2023 (обновлено: 14:04 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/nato-1905128669.html
Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате
Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате - РИА Новости, 25.10.2023
Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате
Министерство обороны Казахстана выступило с опровержением распространявшихся в соцсетях сообщений об открытии "центра НАТО" в Алма-Ате. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:50
2023-10-25T14:04
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АЛМА-АТА, 25 окт — РИА Новости. Министерство обороны Казахстана выступило с опровержением распространявшихся в соцсетях сообщений об открытии "центра НАТО" в Алма-Ате."Двадцать третьего октября 2023 года в Алматы прошло официальное открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение, предназначенное для развития миротворческой составляющей ВС РК", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что речь идет о государственном учреждении дополнительного образования при Минобороны республики. Основной целью центра в релизе называется "языковая подготовка и подготовка военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам ООН, обучение основам международного гуманитарного права, положениям нормативной правовой базы по миротворческой деятельности".В ведомстве добавили, что упомянутый центр входит в систему международной ассоциации учебных центров по поддержанию мира (IAPTC).Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об открытии "центра НАТО", Москва рассчитывает получить от Астаны дополнительную информацию по этому вопросу.
https://ria.ru/20231025/putin-1905077264.html
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казахстан, в мире, нато, алма-ата, сша
Казахстан, В мире, НАТО, Алма-Ата, США
Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате

Минобороны Казахстана опровергло информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВоеннослужащий миротворческих сил Казахстана
Военнослужащий миротворческих сил Казахстана - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Военнослужащий миротворческих сил Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 25 окт — РИА Новости. Министерство обороны Казахстана выступило с опровержением распространявшихся в соцсетях сообщений об открытии "центра НАТО" в Алма-Ате.
"Двадцать третьего октября 2023 года в Алматы прошло официальное открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение, предназначенное для развития миротворческой составляющей ВС РК", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что речь идет о государственном учреждении дополнительного образования при Минобороны республики. Основной целью центра в релизе называется "языковая подготовка и подготовка военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам ООН, обучение основам международного гуманитарного права, положениям нормативной правовой базы по миротворческой деятельности".
В ведомстве добавили, что упомянутый центр входит в систему международной ассоциации учебных центров по поддержанию мира (IAPTC).
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об открытии "центра НАТО", Москва рассчитывает получить от Астаны дополнительную информацию по этому вопросу.
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