https://ria.ru/20231025/nato-1905128669.html

Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате

Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате - РИА Новости, 25.10.2023

Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате

Министерство обороны Казахстана выступило с опровержением распространявшихся в соцсетях сообщений об открытии "центра НАТО" в Алма-Ате. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:50

2023-10-25T12:50

2023-10-25T14:04

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АЛМА-АТА, 25 окт — РИА Новости. Министерство обороны Казахстана выступило с опровержением распространявшихся в соцсетях сообщений об открытии "центра НАТО" в Алма-Ате."Двадцать третьего октября 2023 года в Алматы прошло официальное открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение, предназначенное для развития миротворческой составляющей ВС РК", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что речь идет о государственном учреждении дополнительного образования при Минобороны республики. Основной целью центра в релизе называется "языковая подготовка и подготовка военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам ООН, обучение основам международного гуманитарного права, положениям нормативной правовой базы по миротворческой деятельности".В ведомстве добавили, что упомянутый центр входит в систему международной ассоциации учебных центров по поддержанию мира (IAPTC).Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об открытии "центра НАТО", Москва рассчитывает получить от Астаны дополнительную информацию по этому вопросу.

https://ria.ru/20231025/putin-1905077264.html

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казахстан, в мире, нато, алма-ата, сша