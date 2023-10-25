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Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане - РИА Новости, 25.10.2023
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12:24 25.10.2023 (обновлено: 15:09 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/nato-1905122342.html
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане - РИА Новости, 25.10.2023
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане
Кремлю необходимо собрать более детальную информацию по поводу "центра миротворческих операций НАТО" в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:24
2023-10-25T15:09
в мире
казахстан
астана
нато
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Кремлю необходимо собрать более детальную информацию по поводу "центра миротворческих операций НАТО" в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нужно &lt;...&gt; собрать более детальную информацию. Миротворческие миссии имеют свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают там участие. &lt;…&gt; Мы рассчитываем на то, что от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию", — сказал представитель Кремля.Как заявили в Минобороны Казахстана, комментируя распространившиеся в соцсетях сообщения об открытии "центра НАТО", речь идет об официальном открытии "нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США".Там напомнили, что этот центр работает с 2006 года как государственное учреждение дополнительного образования при Минобороны республики. Оно нацелено на развитие миротворческой составляющей армии.
https://ria.ru/20231025/putin-1905077264.html
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в мире, казахстан, астана, нато
В мире, Казахстан, Астана, НАТО
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане

Песков: Москва хочет изучить данные о центре миротворцев НАТО в Казахстане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Кремлю необходимо собрать более детальную информацию по поводу "центра миротворческих операций НАТО" в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нужно <...> собрать более детальную информацию. Миротворческие миссии имеют свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают там участие. <…> Мы рассчитываем на то, что от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию", — сказал представитель Кремля.
Как заявили в Минобороны Казахстана, комментируя распространившиеся в соцсетях сообщения об открытии "центра НАТО", речь идет об официальном открытии "нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США".
Там напомнили, что этот центр работает с 2006 года как государственное учреждение дополнительного образования при Минобороны республики. Оно нацелено на развитие миротворческой составляющей армии.
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25 октября, 09:13
 
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