https://ria.ru/20231025/nato-1905122342.html
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане - РИА Новости, 25.10.2023
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане
Кремлю необходимо собрать более детальную информацию по поводу "центра миротворческих операций НАТО" в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:24
2023-10-25T12:24
2023-10-25T15:09
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Кремлю необходимо собрать более детальную информацию по поводу "центра миротворческих операций НАТО" в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нужно <...> собрать более детальную информацию. Миротворческие миссии имеют свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают там участие. <…> Мы рассчитываем на то, что от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию", — сказал представитель Кремля.Как заявили в Минобороны Казахстана, комментируя распространившиеся в соцсетях сообщения об открытии "центра НАТО", речь идет об официальном открытии "нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США".Там напомнили, что этот центр работает с 2006 года как государственное учреждение дополнительного образования при Минобороны республики. Оно нацелено на развитие миротворческой составляющей армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, астана, нато
В мире, Казахстан, Астана, НАТО
Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане
Песков: Москва хочет изучить данные о центре миротворцев НАТО в Казахстане