https://ria.ru/20231025/nato-1905122342.html

Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане

Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане - РИА Новости, 25.10.2023

Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане

Кремлю необходимо собрать более детальную информацию по поводу "центра миротворческих операций НАТО" в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:24

2023-10-25T12:24

2023-10-25T15:09

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Кремлю необходимо собрать более детальную информацию по поводу "центра миротворческих операций НАТО" в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нужно <...> собрать более детальную информацию. Миротворческие миссии имеют свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают там участие. <…> Мы рассчитываем на то, что от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию", — сказал представитель Кремля.Как заявили в Минобороны Казахстана, комментируя распространившиеся в соцсетях сообщения об открытии "центра НАТО", речь идет об официальном открытии "нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США".Там напомнили, что этот центр работает с 2006 года как государственное учреждение дополнительного образования при Минобороны республики. Оно нацелено на развитие миротворческой составляющей армии.

https://ria.ru/20231025/putin-1905077264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, астана, нато