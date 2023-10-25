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Генсек НАТО призвал оборонную промышленность не повышать цены - РИА Новости, 25.10.2023
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11:53 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/nato-1905114634.html
Генсек НАТО призвал оборонную промышленность не повышать цены
Генсек НАТО призвал оборонную промышленность не повышать цены - РИА Новости, 25.10.2023
Генсек НАТО призвал оборонную промышленность не повышать цены
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме оборонной промышленности НАТО в Швеции призвал представителей отрасли "проявить ответственность" и воздержаться от... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:53
2023-10-25T11:53
украина
россия
швеция
йенс столтенберг
сергей лавров
роб бауэр
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме оборонной промышленности НАТО в Швеции призвал представителей отрасли "проявить ответственность" и воздержаться от увеличения цен на свою продукцию в условиях роста спроса на оружие и боеприпасы их-за конфликта на Украине. Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза. "Мы договорились увеличивать закупки оборудования и боеприпасов, мы обеспечили спрос, теперь мы должны обеспечить наращивание поставок. Вызов тут состоит в том, что, когда мы увеличиваем спрос, - мы хотим больше поставок, а не более высокие цены. Тут должна проявиться коллективная ответственность как правительств, так и промышленности, чтобы обеспечить наращивание поставок без наращивания цен", - сказал он. При этом он признал, что оборонная промышленность в странах НАТО и так гораздо более зарегулирована, нежели другие отрасли, что может сказываться на инвестициях в эту сферу. "Оборонная индустрия в странах НАТО регулируется сильнее, чем другие отрасли, это касается и инвестиций и прибыли. Мы должны обеспечить, что эти отношения (поставщики и потребители – ред.) не вызовут отсутствие стимула для долгосрочных инвестиций, поскольку это негативно отразится на нашей безопасности", - пояснил Столтенберг. Он также выразил уверенность, что высокий уровень производства оружия и боеприпасов должен будет сохраниться и после завершения украинского конфликта с учетом отношений Запада с Россией и Китаем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231024/snaryad-1905008471.html
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украина, россия, швеция, йенс столтенберг, сергей лавров, роб бауэр, нато, в мире
Украина, Россия, Швеция, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Роб Бауэр, НАТО, В мире
Генсек НАТО призвал оборонную промышленность не повышать цены

Генсек НАТО призвал оборонную промышленность не повышать цены из-за роста спроса

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме оборонной промышленности НАТО в Швеции призвал представителей отрасли "проявить ответственность" и воздержаться от увеличения цен на свою продукцию в условиях роста спроса на оружие и боеприпасы их-за конфликта на Украине.
Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Цена артснаряда НАТО с начала украинского конфликта выросла в четыре раза
24 октября, 18:33
"Мы договорились увеличивать закупки оборудования и боеприпасов, мы обеспечили спрос, теперь мы должны обеспечить наращивание поставок. Вызов тут состоит в том, что, когда мы увеличиваем спрос, - мы хотим больше поставок, а не более высокие цены. Тут должна проявиться коллективная ответственность как правительств, так и промышленности, чтобы обеспечить наращивание поставок без наращивания цен", - сказал он.
При этом он признал, что оборонная промышленность в странах НАТО и так гораздо более зарегулирована, нежели другие отрасли, что может сказываться на инвестициях в эту сферу. "Оборонная индустрия в странах НАТО регулируется сильнее, чем другие отрасли, это касается и инвестиций и прибыли. Мы должны обеспечить, что эти отношения (поставщики и потребители – ред.) не вызовут отсутствие стимула для долгосрочных инвестиций, поскольку это негативно отразится на нашей безопасности", - пояснил Столтенберг.
Он также выразил уверенность, что высокий уровень производства оружия и боеприпасов должен будет сохраниться и после завершения украинского конфликта с учетом отношений Запада с Россией и Китаем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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22 октября, 11:56
 
УкраинаРоссияШвецияЙенс СтолтенбергСергей ЛавровРоб БауэрНАТОВ мире
 
 
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