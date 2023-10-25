https://ria.ru/20231025/mishustin-1905174588.html

Мишустин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Мишустин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая - РИА Новости, 25.10.2023

Мишустин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений, указав, что... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:32

2023-10-25T15:32

2023-10-25T15:32

китай

россия

михаил мишустин

ли цян

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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений, указав, что Россия и Китай поддерживают друг друга в защите коренных интересов, совместно формируют многополярную архитектуру международных отношений. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и взаимодействия достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться. Наше сотрудничество опирается на традиции добрососедства, принципы равенства и взаимного уважения. Мы с вами, уважаемый господин Ли Цян, выполнили решения президента России Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые предусматривают определение параметров российско-китайского сотрудничества до 2030 года", - заявил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР в среду. Он отметил, что Россия и Китай оказывают взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга, тесно координируют действия на многосторонних площадках, таких как ШОС, БРИКС, совместно формируют многополярную архитектуру международных отношений. Перед началом переговоров премьер РФ попросил своего визави передать от себя и от президента РФ Владимира Путина наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. В свою очередь Ли Цян отметил, что между Китаем и Россией сохраняется высокий уровень взаимного политического доверия, двусторонние отношения "уверенно развиваются". "Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подчиняется влиянию или диктату извне. Оно ориентировано на обеспечение благосостояния наших народов, содействие развитию во всем мире и защиту международной справедливости", - сказал Ли Цян. Он напомнил, что на прошлой неделе президент РФ побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР. "Они наметили новые ориентиры дальнейшего развития китайско-российских отношений. Это новое начало наших отношений, и мы готовы вместе с российскими коллегами на основе важных договоренностей наших лидеров продолжить наши усилия по углублению сотрудничества по всем направлениям и укреплению двусторонних отношений нашего стратегического партнерства", - сказал премьер Госсовета КНР.

https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html

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китай, россия, михаил мишустин, ли цян