https://ria.ru/20231025/mishustin-1905172913.html
Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай
Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай - РИА Новости, 25.10.2023
Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай
Растут поставки в Китай российской нефти, газа, угля, электроэнергии, объем поставок сельхозпродукции за 8 месяцев вырос почти вдвое, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:31
2023-10-25T15:31
2023-10-25T15:39
экономика
китай
россия
михаил мишустин
ли цян
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Растут поставки в Китай российской нефти, газа, угля, электроэнергии, объем поставок сельхозпродукции за 8 месяцев вырос почти вдвое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии, заявил Мишустин. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231020/indiya-1904117984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Ли Цян
Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай
Мишустин заявил о росте поставок в Китай нефти, газа, угля и электроэнергии
БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Растут поставки в Китай российской нефти, газа, угля, электроэнергии, объем поставок сельхозпродукции за 8 месяцев вырос почти вдвое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии, заявил Мишустин. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.
Эксперт считает, что Индия может стать "новым Китаем" для России