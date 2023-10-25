https://ria.ru/20231025/mishustin-1905172913.html

Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай

Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай - РИА Новости, 25.10.2023

Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай

Растут поставки в Китай российской нефти, газа, угля, электроэнергии, объем поставок сельхозпродукции за 8 месяцев вырос почти вдвое, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:31

2023-10-25T15:31

2023-10-25T15:39

экономика

китай

россия

михаил мишустин

ли цян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905164277_0:83:3024:1785_1920x0_80_0_0_d193057c17f8aefdda961351659b3431.jpg

БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Растут поставки в Китай российской нефти, газа, угля, электроэнергии, объем поставок сельхозпродукции за 8 месяцев вырос почти вдвое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии, заявил Мишустин. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231020/indiya-1904117984.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, михаил мишустин, ли цян