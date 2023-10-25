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Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай - РИА Новости, 25.10.2023
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15:31 25.10.2023 (обновлено: 15:39 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/mishustin-1905172913.html
Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай
Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай - РИА Новости, 25.10.2023
Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай
Растут поставки в Китай российской нефти, газа, угля, электроэнергии, объем поставок сельхозпродукции за 8 месяцев вырос почти вдвое, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:31
2023-10-25T15:39
экономика
китай
россия
михаил мишустин
ли цян
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Растут поставки в Китай российской нефти, газа, угля, электроэнергии, объем поставок сельхозпродукции за 8 месяцев вырос почти вдвое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии, заявил Мишустин. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.
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экономика, китай, россия, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Ли Цян
Мишустин заявил о росте поставок сырья в Китай

Мишустин заявил о росте поставок в Китай нефти, газа, угля и электроэнергии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время двухсторонней встречи в Бишкеке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время двухсторонней встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время двухсторонней встречи в Бишкеке
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Растут поставки в Китай российской нефти, газа, угля, электроэнергии, объем поставок сельхозпродукции за 8 месяцев вырос почти вдвое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии, заявил Мишустин. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаКитайРоссияМихаил МишустинЛи Цян
 
 
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