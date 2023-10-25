https://ria.ru/20231025/minpromtorg-1905063518.html

Минпромторг рассматривает локализацию российских компаний в промзонах Индии

Минпромторг рассматривает локализацию российских компаний в промзонах Индии - РИА Новости, 25.10.2023

Минпромторг рассматривает локализацию российских компаний в промзонах Индии

Минпромторг РФ рассматривает вопрос локализации российских компаний на территории промышленных зон в Индии и создание в стране транспортно-логистического центра РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T04:31

2023-10-25T04:31

2023-10-25T04:31

экономика

индия

россия

казахстан

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ржд

fesco

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает вопрос локализации российских компаний на территории промышленных зон в Индии и создание в стране транспортно-логистического центра для наращивания экспорта, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Рассматривается вопрос локализации российских компаний на территории промышленных зон Индии, что влияет на необходимость развития логистических маршрутов и создания требуемой инфраструктуры в виде ТЛЦ. В этой связи в текущих геополитических условиях создание ТЛЦ в Индии рассматривается в качестве приоритетного направления для последующего наращивания российского экспорта и углубления торгово-экономических связей", - пояснили в Минпромторге РФ. В министерстве отметили, что в настоящее время ведется активная работа по развитию основных транспортно-логистических коридоров и созданию транспортно-логистических центров для наращивания поставок российской продукции на новые экспортные рынки дружественных стран. В частности, налаживается взаимодействие с Индией в рамках международного транспортно-логистического коридора (МТК) "Север - Юг". Кроме того, продолжается развитие восточной ветки коридора. Компания "РЖД Логистика" уже приступила к перевозкам полносоставных контейнерных поездов из России в Индию по восточной ветке сухопутного коридора "Север - Юг" с использованием транспортной инфраструктуры России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Индии. Президент Fesco Аркадий Коростелев в сентябре говорил, что группа рассматривает возможность создания логистического хаба в Индии, а также обсуждает с Минпромторгом РФ возможность создания транспортного-логистического центра в Африке.

https://ria.ru/20231020/indiya-1904117984.html

индия

россия

казахстан

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экономика, индия, россия, казахстан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ржд, fesco