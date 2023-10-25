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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой - РИА Новости, 25.10.2023
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Туризм
 
15:59 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/kuba-1905153291.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой - РИА Новости, 25.10.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой
Куба у туроператоров входит в десятку самых продаваемых направлений, несмотря на довольно высокие цены, а популярность острова связана, прежде всего, с наличием РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:59
2023-10-25T15:59
туризм
новости - туризм
куба
варадеро
москва
tez tour
аэрофлот
отдых на море
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Куба у туроператоров входит в десятку самых продаваемых направлений, несмотря на довольно высокие цены, а популярность острова связана, прежде всего, с наличием прямых рейсов, сообщает пресс-служба РСТ."Это возвратное направление. Туристов привлекают яркий колорит, самобытная культура, красивая природа и, конечно, хорошая экскурсионка. Популярен курорт Варадеро, там достаточное количество отелей, ориентированных не только на семейный отдых с детьми, но и молодежь, а также на разный бюджет. Сейчас Куба у нас на седьмом месте в топ-10 зимних направлений", – сказала руководитель по связям с общественностью компании Fun&amp;Sun Ольга Иванова.Полетная программа оператора на Кубу сформирована на блочной перевозке авиакомпании Conviasa, вылеты из Москвы в Гавану – по воскресеньям раз в две недели.Эксперт добавила, что туры из Москвы в Варадеро продаются также на рейсах "России", есть и путевки из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга с пересадкой в Москве. С 30 декабря авиакомпания будет выполнять и прямые перелеты в Гавану из Москвы два раза в неделю.Как подчеркнула Ольга Иванова, стоимость отдыха на Кубе в долларовом эквиваленте с прошлого года не сильно изменилась, на цену влияет только ослабление рубля."Средний чек тура в этом году – 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере. Средняя глубина продаж составляет 51 день. К примеру, поездка на 12 ночей с проживанием в одной из "пятерок" Варадеро обойдется от 149,5 тысячи рублей с вылетом 5 ноября", – пояснила эксперт.Среди лидирующих по спросу направлений Куба самая дорогая: к примеру, средний чек в ОАЭ и Таиланде равен 123 тысячам рублей, добавила Иванова.По словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, спрос на Кубу в этом осенне-зимнем сезоне вырос по сравнению с прошлым годом, в том числе, из-за отсутствия прямых рейсов в популярные соседние страны – Доминикану и Мексику."Обычно зимой россияне хорошо бронировали эти направления, но сейчас их отчасти заменяет Куба. Наши туры рассчитаны на регулярных рейсах "Аэрофлота" и NordWind. Наиболее востребованы отели Варадеро, туры берут от 5 до 18 ночей", – сказала она.В компании Tez Tour также сообщили об активном спросе на Кубу на ближайшие два месяца и Новый год, наиболее популярны бюджетные и средние по стоимости отели."Мы предлагаем турпакеты в отели Варадеро на базе регулярных рейсов. В основном туристы бронируют туры длительностью 10-12 ночей, впрочем, как и раньше на этом направлении – все-таки лететь далеко, большая разница во времени. Хотя нередко берут и по 7 ночей, например, в Гавану, если выбирают городские экскурсионные программы. Стоимость туров с вылетом в конце ноября стартуют от 123,4 тысячи рублей на человека", – рассказала PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.
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новости - туризм, куба, варадеро, москва, tez tour, аэрофлот, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Куба, Варадеро, Москва, Tez Tour, Аэрофлот, Отдых на море, Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой

РСТ: Куба стала одним из самых востребованных направлений отдыха на зимний сезон

© iStock.com / Eloi_OmellaРетроавтомобили в районе "Старая Гавана"
Ретроавтомобили в районе Старая Гавана - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / Eloi_Omella
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Куба у туроператоров входит в десятку самых продаваемых направлений, несмотря на довольно высокие цены, а популярность острова связана, прежде всего, с наличием прямых рейсов, сообщает пресс-служба РСТ.
"Это возвратное направление. Туристов привлекают яркий колорит, самобытная культура, красивая природа и, конечно, хорошая экскурсионка. Популярен курорт Варадеро, там достаточное количество отелей, ориентированных не только на семейный отдых с детьми, но и молодежь, а также на разный бюджет. Сейчас Куба у нас на седьмом месте в топ-10 зимних направлений", – сказала руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова.
Полетная программа оператора на Кубу сформирована на блочной перевозке авиакомпании Conviasa, вылеты из Москвы в Гавану – по воскресеньям раз в две недели.
Эксперт добавила, что туры из Москвы в Варадеро продаются также на рейсах "России", есть и путевки из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга с пересадкой в Москве. С 30 декабря авиакомпания будет выполнять и прямые перелеты в Гавану из Москвы два раза в неделю.
Как подчеркнула Ольга Иванова, стоимость отдыха на Кубе в долларовом эквиваленте с прошлого года не сильно изменилась, на цену влияет только ослабление рубля.
"Средний чек тура в этом году – 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере. Средняя глубина продаж составляет 51 день. К примеру, поездка на 12 ночей с проживанием в одной из "пятерок" Варадеро обойдется от 149,5 тысячи рублей с вылетом 5 ноября", – пояснила эксперт.
Среди лидирующих по спросу направлений Куба самая дорогая: к примеру, средний чек в ОАЭ и Таиланде равен 123 тысячам рублей, добавила Иванова.
По словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, спрос на Кубу в этом осенне-зимнем сезоне вырос по сравнению с прошлым годом, в том числе, из-за отсутствия прямых рейсов в популярные соседние страны – Доминикану и Мексику.
"Обычно зимой россияне хорошо бронировали эти направления, но сейчас их отчасти заменяет Куба. Наши туры рассчитаны на регулярных рейсах "Аэрофлота" и NordWind. Наиболее востребованы отели Варадеро, туры берут от 5 до 18 ночей", – сказала она.
В компании Tez Tour также сообщили об активном спросе на Кубу на ближайшие два месяца и Новый год, наиболее популярны бюджетные и средние по стоимости отели.
"Мы предлагаем турпакеты в отели Варадеро на базе регулярных рейсов. В основном туристы бронируют туры длительностью 10-12 ночей, впрочем, как и раньше на этом направлении – все-таки лететь далеко, большая разница во времени. Хотя нередко берут и по 7 ночей, например, в Гавану, если выбирают городские экскурсионные программы. Стоимость туров с вылетом в конце ноября стартуют от 123,4 тысячи рублей на человека", – рассказала PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.
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