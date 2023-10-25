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В Испании выразили поддержку Гутеррешу после критики Израиля в его адрес - РИА Новости, 25.10.2023
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19:27 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/kritika-1905241817.html
В Испании выразили поддержку Гутеррешу после критики Израиля в его адрес
В Испании выразили поддержку Гутеррешу после критики Израиля в его адрес - РИА Новости, 25.10.2023
В Испании выразили поддержку Гутеррешу после критики Израиля в его адрес
Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес выступил в защиту генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша после критики его слов со стороны... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:27
2023-10-25T19:27
в мире
израиль
испания
россия
владимир путин
педро санчес
антониу гутерреш
оон
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МАДРИД, 25 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес выступил в защиту генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша после критики его слов со стороны Израиля, который даже призвал к его отставке. "Я также хотел бы выразить всю свою симпатию и поддержку правительства Испании и, несомненно, большинства испанского общества нашему Генеральному секретарю ООН португальцу Антониу Гутеррешу, который, как мне кажется, выражает мнение значительного большинства обществ в мире", - сказал он в среду на пресс-конференции. Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/izrail-1905188296.html
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в мире, израиль, испания, россия, владимир путин, педро санчес, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Испания, Россия, Владимир Путин, Педро Санчес, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Испании выразили поддержку Гутеррешу после критики Израиля в его адрес

Премьер Испании выразил поддержку генсеку НАТО после критики Израиля в его адрес

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МАДРИД, 25 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес выступил в защиту генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша после критики его слов со стороны Израиля, который даже призвал к его отставке.
«
"Я также хотел бы выразить всю свою симпатию и поддержку правительства Испании и, несомненно, большинства испанского общества нашему Генеральному секретарю ООН португальцу Антониу Гутеррешу, который, как мне кажется, выражает мнение значительного большинства обществ в мире", - сказал он в среду на пресс-конференции.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Генсек ЛАГ отреагировал на критику Израилем Гутерреша
25 октября, 16:19
Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Постпред Израиля в ООН обвинил Гутерреша в оправдании терроризма
24 октября, 21:10
 
В миреИзраильИспанияРоссияВладимир ПутинПедро СанчесАнтониу ГутеррешООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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