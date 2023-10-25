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Кирилл Усов победил в "Детской Новой волне" с "Песней о далекой родине"
Кирилл Усов победил в "Детской Новой волне" с "Песней о далекой родине" - РИА Новости, 25.10.2023
Кирилл Усов победил в "Детской Новой волне" с "Песней о далекой родине"
Исполнитель Кирилл Усов выиграл в финале Всероссийского вокального конкурса "Детская Новая волна – 2023" с "Песней о далекой Родине" из телефильма "17 мгновений РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:30
2023-10-25T17:30
2023-10-25T17:30
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Исполнитель Кирилл Усов выиграл в финале Всероссийского вокального конкурса "Детская Новая волна – 2023" с "Песней о далекой Родине" из телефильма "17 мгновений весны", сообщается на сайте мероприятия. Конкурс оценивали народная артистка России Валерия, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, певцы Юлианна Караулова, Александр Панайотов и Юлия Савичева. Выступление 11-летнего ижевчанина поразило жюри до слез."Я благодарен своим родителям, своему любимому педагогу, организаторам конкурса и самой "Детской Новой волне" за новых друзей, возможность стоять на профессиональной сцене, за прекрасную атмосферу!" — признался победитель.Кириллу вручили "Хрустальную волну" и цифровое пианино, а также сертификат на пилотирование вертолетом в авиационном тренажере-симуляторе.В этом году "Детская Новая волна" проводилась в 16-й раз.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кирилл Усов победил в "Детской Новой волне" с "Песней о далекой родине"
Кирилл Усов победил в "Детской Новой волне" с песней из "17 мгновений весны"