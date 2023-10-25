Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 25.10.2023 (обновлено: 14:06 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kitay-1905146997.html
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США - РИА Новости, 25.10.2023
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США
Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, надеется, что США будут... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:55
2023-10-25T14:06
в мире
сша
китай
си цзиньпин
калифорния
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, надеется, что США будут поступать так же, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с губернатором американского штата Калифорния Гэвином Ньюсомом в Пекине."Политика КНР в отношении США всегда заключалась в том, чтобы придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай продолжит работать в этом направлении и надеется, что США также будут двигаться навстречу Китаю", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.Ранее МИД КНР сообщил, что глава министерства иностранных дел Китая Ван И 26-28 октября посетит с визитом США.
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903686627.html
сша
китай
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, си цзиньпин, калифорния, ван и (политик)
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Калифорния, Ван И (политик)
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США

Си Цзиньпин: КНР продолжит строить диалог с США на принципах взаимного уважения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, надеется, что США будут поступать так же, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с губернатором американского штата Калифорния Гэвином Ньюсомом в Пекине.
"Политика КНР в отношении США всегда заключалась в том, чтобы придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай продолжит работать в этом направлении и надеется, что США также будут двигаться навстречу Китаю", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.
Ранее МИД КНР сообщил, что глава министерства иностранных дел Китая Ван И 26-28 октября посетит с визитом США.
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Эксперт заявил о возможном обострении ситуации между США и Китаем
18 октября, 19:07
 
В миреСШАКитайСи ЦзиньпинКалифорнияВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала