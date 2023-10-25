https://ria.ru/20231025/kitay-1905146997.html
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США - РИА Новости, 25.10.2023
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США
Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, надеется, что США будут... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:55
2023-10-25T13:55
2023-10-25T14:06
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ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, надеется, что США будут поступать так же, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с губернатором американского штата Калифорния Гэвином Ньюсомом в Пекине."Политика КНР в отношении США всегда заключалась в том, чтобы придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай продолжит работать в этом направлении и надеется, что США также будут двигаться навстречу Китаю", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.Ранее МИД КНР сообщил, что глава министерства иностранных дел Китая Ван И 26-28 октября посетит с визитом США.
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903686627.html
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, калифорния, ван и (политик)
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Калифорния, Ван И (политик)
Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США
Си Цзиньпин: КНР продолжит строить диалог с США на принципах взаимного уважения
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, надеется, что США будут поступать так же, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с губернатором американского штата Калифорния Гэвином Ньюсомом в Пекине.
"Политика КНР в отношении США всегда заключалась в том, чтобы придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай продолжит работать в этом направлении и надеется, что США также будут двигаться навстречу Китаю", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.
Ранее МИД КНР сообщил, что глава министерства иностранных дел Китая Ван И
26-28 октября посетит с визитом США.
Эксперт заявил о возможном обострении ситуации между США и Китаем