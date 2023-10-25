https://ria.ru/20231025/kitay-1905146997.html

Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США

Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США - РИА Новости, 25.10.2023

Си Цзиньпин оценил отношения Китая и США

Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, надеется, что США будут... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:55

2023-10-25T13:55

2023-10-25T14:06

в мире

сша

китай

си цзиньпин

калифорния

ван и (политик)

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ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, надеется, что США будут поступать так же, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с губернатором американского штата Калифорния Гэвином Ньюсомом в Пекине."Политика КНР в отношении США всегда заключалась в том, чтобы придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай продолжит работать в этом направлении и надеется, что США также будут двигаться навстречу Китаю", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.Ранее МИД КНР сообщил, что глава министерства иностранных дел Китая Ван И 26-28 октября посетит с визитом США.

https://ria.ru/20231018/konflikt-1903686627.html

сша

китай

калифорния

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в мире, сша, китай, си цзиньпин, калифорния, ван и (политик)