https://ria.ru/20231025/kitay-1905105198.html

МИД Китая отказался комментировать отставку министра обороны

МИД Китая отказался комментировать отставку министра обороны - РИА Новости, 25.10.2023

МИД Китая отказался комментировать отставку министра обороны

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду не стала комментировать отставку главы минобороны Китая Ли Шанфу, указав, что информация о снятии... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:12

2023-10-25T11:12

2023-10-25T11:12

в мире

китай

ли шанфу

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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду не стала комментировать отставку главы минобороны Китая Ли Шанфу, указав, что информация о снятии министра с должности была опубликована своевременно. "Касательно назначений и смещения с постов, рекомендую вам обратиться к информации, опубликованной агентством Синьхуа. У меня нет никаких дополнительных сведений", - заявила дипломат. При этом отвечая на вопрос о том, какое послание миру несет отставка министра обороны Китая и отсутствие каких-либо подробностей о ее причинах, она отметила, что, "если вы обеспокоены прозрачностью Китая, то могу вам сказать, что мы своевременно опубликовали информацию о назначениях и отставках". Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей по итогам шестой сессии, которая прошла в Пекине 20-24 октября, принял решение о снятии Ли Шанфу с постов министра обороны, члена Госсовета КНР и члена Центрального военного совета КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал соответствующий указ 24 октября. Причины отставки министра до сих пор не сообщаются, также пока неизвестно, кто станет новым главой оборонного ведомства КНР. Генерал Ли Шанфу (65 лет) был утвержден на пост главы минобороны страны по итогам парламентской сессии Китая в марте этого года. До этого он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией. Сообщалось, что санкции были введены из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу. Ли Шанфу стал уже вторым китайским министром, который занял свой пост по итогам парламентской сессии в марте этого года и был досрочно снят с должности после продолжительного отсутствия в публичном пространстве. Так, 25 июля парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.

https://ria.ru/20230721/ucheniya-1885461814.html

https://ria.ru/20231024/kitay-1904930260.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, ли шанфу