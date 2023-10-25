https://ria.ru/20231025/kitay-1905067363.html

Си Цзиньпин заявил о важности умения КНР и США сосуществовать

Си Цзиньпин заявил о важности умения КНР и США сосуществовать - РИА Новости, 25.10.2023

Си Цзиньпин заявил о важности умения КНР и США сосуществовать

Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T06:16

2023-10-25T06:16

2023-10-25T06:28

си цзиньпин

китай

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес участников ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям. "Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем мире, а также для будущего и судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай готов на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыигрышного сотрудничества продвигать взаимовыгодные отношения с США, надлежащим образом решать разногласия, совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы, достигать успеха и общего процветания, приносить пользу обеим странам и всему миру.

https://ria.ru/20231020/putin-1904262250.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, китай, сша, в мире