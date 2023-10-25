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Си Цзиньпин заявил о важности умения КНР и США сосуществовать - РИА Новости, 25.10.2023
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06:16 25.10.2023 (обновлено: 06:28 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kitay-1905067363.html
Си Цзиньпин заявил о важности умения КНР и США сосуществовать
Си Цзиньпин заявил о важности умения КНР и США сосуществовать - РИА Новости, 25.10.2023
Си Цзиньпин заявил о важности умения КНР и США сосуществовать
Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T06:16
2023-10-25T06:28
си цзиньпин
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес участников ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям. "Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем мире, а также для будущего и судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай готов на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыигрышного сотрудничества продвигать взаимовыгодные отношения с США, надлежащим образом решать разногласия, совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы, достигать успеха и общего процветания, приносить пользу обеим странам и всему миру.
https://ria.ru/20231020/putin-1904262250.html
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си цзиньпин, китай, сша, в мире
Си Цзиньпин, Китай, США, В мире
Си Цзиньпин заявил о важности умения КНР и США сосуществовать

Си Цзиньпин: способность КНР и США сосуществовать имеет важное значение для мира

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес участников ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.
"Китай и США являются двумя мировыми державами, и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и развития во всем мире, а также для будущего и судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР.
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Он подчеркнул, что Китай готов на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыигрышного сотрудничества продвигать взаимовыгодные отношения с США, надлежащим образом решать разногласия, совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы, достигать успеха и общего процветания, приносить пользу обеим странам и всему миру.
 
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