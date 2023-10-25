https://ria.ru/20231025/izrail-1905168231.html

Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ

Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023

Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ

Израиль может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия, если судоходные компании решат, что израильские порты в результате эскалации конфликта с ХАМАС... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:14

2023-10-25T15:14

2023-10-25T15:16

израиль

ашдод

хайфа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израиль может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия, если судоходные компании решат, что израильские порты в результате эскалации конфликта с ХАМАС слишком рискованны для захода, говорится в аналитической статье издания Foreign Policy. Издание со ссылкой на отчет минсельхоза США за 2022 год пишет, что Израиль почти полностью зависит от импорта при потреблении сахара, растительных масел и масличных культур, кормов, зерна и другого сырья для пищевой промышленности, а мясная промышленность - от импорта живого скота. Израиль импортирует почти в три раза больше продовольствия и сельскохозяйственной продукции, чем экспортирует. Эти товары проходят через порты Ашдода и Хайфы. Как отмечается в публикации, на прошлой неделе одна из крупнейших тайваньских судоходных компаний Evergreen Line уже объявила форс-мажорные обстоятельства и отменила запланированную остановку одного из своих судов в Ашдоде, сославшись на "сохраняющуюся небезопасную ситуацию". Другие судоходные линии и их страховщики также рассматривают вопрос о целесообразности захода в израильские порты в связи с конфликтом. Израильские воды и так относятся к самой высокорисковой категории судоходства, а теперь премии за риск возросли на несколько сотен процентов. Надвигающееся наземное вторжение Израиля в сектор Газа может сделать рейсы торговых судов в израильские порты и обратно еще более опасными и дорогими. В настоящее время дополнительный страховой сбор за военный риск, уплачиваемый судоходными компаниями за заход судна в Ашдод, составляет 0,65% от общей стоимости судна. В ливийском порту Триполи, который сам по себе является рискованным направлением, ставка составляет 0,4% - такой же коэффициент сейчас действует в Хайфе. В йеменском порту Ходейда на Красном море ставка составляет 0,75%. Даже порт Могадишо в Сомали, печально известном своими морскими пиратами, дешевле Ашдода и имеет ставку на уровне 0,5%. Фактически только черноморские порты России и Украины имеют значительно более высокую премию за военный риск, чем Ашдод - 1% от общей стоимости судна, отмечает аналитик издания. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

ашдод

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, ашдод, хайфа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году