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Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
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15:14 25.10.2023 (обновлено: 15:16 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/izrail-1905168231.html
Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ
Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ
Израиль может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия, если судоходные компании решат, что израильские порты в результате эскалации конфликта с ХАМАС... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:14
2023-10-25T15:16
израиль
ашдод
хайфа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израиль может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия, если судоходные компании решат, что израильские порты в результате эскалации конфликта с ХАМАС слишком рискованны для захода, говорится в аналитической статье издания Foreign Policy. Издание со ссылкой на отчет минсельхоза США за 2022 год пишет, что Израиль почти полностью зависит от импорта при потреблении сахара, растительных масел и масличных культур, кормов, зерна и другого сырья для пищевой промышленности, а мясная промышленность - от импорта живого скота. Израиль импортирует почти в три раза больше продовольствия и сельскохозяйственной продукции, чем экспортирует. Эти товары проходят через порты Ашдода и Хайфы. Как отмечается в публикации, на прошлой неделе одна из крупнейших тайваньских судоходных компаний Evergreen Line уже объявила форс-мажорные обстоятельства и отменила запланированную остановку одного из своих судов в Ашдоде, сославшись на "сохраняющуюся небезопасную ситуацию". Другие судоходные линии и их страховщики также рассматривают вопрос о целесообразности захода в израильские порты в связи с конфликтом. Израильские воды и так относятся к самой высокорисковой категории судоходства, а теперь премии за риск возросли на несколько сотен процентов. Надвигающееся наземное вторжение Израиля в сектор Газа может сделать рейсы торговых судов в израильские порты и обратно еще более опасными и дорогими. В настоящее время дополнительный страховой сбор за военный риск, уплачиваемый судоходными компаниями за заход судна в Ашдод, составляет 0,65% от общей стоимости судна. В ливийском порту Триполи, который сам по себе является рискованным направлением, ставка составляет 0,4% - такой же коэффициент сейчас действует в Хайфе. В йеменском порту Ходейда на Красном море ставка составляет 0,75%. Даже порт Могадишо в Сомали, печально известном своими морскими пиратами, дешевле Ашдода и имеет ставку на уровне 0,5%. Фактически только черноморские порты России и Украины имеют значительно более высокую премию за военный риск, чем Ашдод - 1% от общей стоимости судна, отмечает аналитик издания. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.
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израиль
ашдод
хайфа
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израиль, ашдод, хайфа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Ашдод, Хайфа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ

Foreign Policy: Израиль может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия

© Pixabay / derdentoСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Pixabay / derdento
Сухогруз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израиль может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия, если судоходные компании решат, что израильские порты в результате эскалации конфликта с ХАМАС слишком рискованны для захода, говорится в аналитической статье издания Foreign Policy.
Издание со ссылкой на отчет минсельхоза США за 2022 год пишет, что Израиль почти полностью зависит от импорта при потреблении сахара, растительных масел и масличных культур, кормов, зерна и другого сырья для пищевой промышленности, а мясная промышленность - от импорта живого скота. Израиль импортирует почти в три раза больше продовольствия и сельскохозяйственной продукции, чем экспортирует. Эти товары проходят через порты Ашдода и Хайфы.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Как отмечается в публикации, на прошлой неделе одна из крупнейших тайваньских судоходных компаний Evergreen Line уже объявила форс-мажорные обстоятельства и отменила запланированную остановку одного из своих судов в Ашдоде, сославшись на "сохраняющуюся небезопасную ситуацию".
Другие судоходные линии и их страховщики также рассматривают вопрос о целесообразности захода в израильские порты в связи с конфликтом. Израильские воды и так относятся к самой высокорисковой категории судоходства, а теперь премии за риск возросли на несколько сотен процентов. Надвигающееся наземное вторжение Израиля в сектор Газа может сделать рейсы торговых судов в израильские порты и обратно еще более опасными и дорогими.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
В настоящее время дополнительный страховой сбор за военный риск, уплачиваемый судоходными компаниями за заход судна в Ашдод, составляет 0,65% от общей стоимости судна. В ливийском порту Триполи, который сам по себе является рискованным направлением, ставка составляет 0,4% - такой же коэффициент сейчас действует в Хайфе. В йеменском порту Ходейда на Красном море ставка составляет 0,75%. Даже порт Могадишо в Сомали, печально известном своими морскими пиратами, дешевле Ашдода и имеет ставку на уровне 0,5%. Фактически только черноморские порты России и Украины имеют значительно более высокую премию за военный риск, чем Ашдод - 1% от общей стоимости судна, отмечает аналитик издания.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.
 
ИзраильАшдодХайфаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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