Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 25.10.2023 (обновлено: 10:42 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/informirovanie-1905098309.html
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС - РИА Новости, 25.10.2023
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС
Совет Федерации одобрил закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:37
2023-10-25T10:42
совет федерации рф
совет европы
россия
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений.Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее поддержали данную инициативу и рекомендовали ее к одобрению.На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является, скорее, "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года.Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.
https://ria.ru/20231006/uran-1900838911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, совет европы, россия, в мире, оон
Совет Федерации РФ, Совет Европы, Россия, В мире, ООН
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС

Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений.
Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее поддержали данную инициативу и рекомендовали ее к одобрению.
На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является, скорее, "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года.
Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Всего лишь шоу". В Европе признали бессилие перед Россией
6 октября, 02:14
 
Совет Федерации РФСовет ЕвропыРоссияВ миреООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала