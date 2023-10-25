https://ria.ru/20231025/informirovanie-1905098309.html
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС - РИА Новости, 25.10.2023
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС
Совет Федерации одобрил закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:37
2023-10-25T10:37
2023-10-25T10:42
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений.Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее поддержали данную инициативу и рекомендовали ее к одобрению.На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является, скорее, "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года.Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.
https://ria.ru/20231006/uran-1900838911.html
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Совет Федерации РФ, Совет Европы, Россия, В мире, ООН
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС
Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о введении ЧС в России