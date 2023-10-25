https://ria.ru/20231025/forum-1905195792.html

Международный форум "МТК "Север-Юг" — новая концепция" открылся в Астрахани

Международный форум "МТК "Север-Юг" — новая концепция" открылся в Астрахани - РИА Новости, 25.10.2023

Международный форум "МТК "Север-Юг" — новая концепция" открылся в Астрахани

Международный форум "Международный транспортный коридор "Север - Юг" - новая концепция. Быстрый выход на премиальные рынки Востока, Азии, Африки и Индии"... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:48

2023-10-25T16:48

2023-10-25T16:50

астраханская область

экономика

астраханская область

азия

африка

игорь бабушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882857169_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_04a07ec417c847329717069ac827ca8c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Международный форум "Международный транспортный коридор "Север - Юг" - новая концепция. Быстрый выход на премиальные рынки Востока, Азии, Африки и Индии" открылся в Астрахани в среду, сообщает администрация губернатора Астраханской области. В мероприятии участвуют представители госструктур, бизнеса и экспортно-импортных компаний, промышленности и сельского хозяйства, банковской сферы и логистики более десяти государств включая Россию, Иран, Ирак, Афганистан, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан. Выступая на церемонии открытия форума, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что Астрахань не случайно выбрали площадкой для этого важного международного мероприятия. "В новых геополитических условиях глобально меняются традиционные логистические маршруты. В этой связи значительно усиливается роль нашего региона как стратегической территории и ключевого звена транскаспийского участка международного транспортного коридора "Север – Юг", - приводятся в сообщении его слова. Бабушкин отметил, что в Астраханской области создана особая портовая экономическая зона. В настоящее время идет строительство современных терминалов для перевалки зерна и растительного масла, а также крупного контейнерного терминала. Его запуск в 2024 году позволит увеличить перегрузочные мощности на 3,3 миллиона тонн. Кроме того, ведется дноуглубление Волго-Каспийского морского канала, которое позволит судоходным компаниям использовать на Каспии суда с увеличенной вместимостью и снизит издержки транспортировки. Результаты работы уже видны: в 2022 году грузопоток через астраханские порты вырос на 14%, положительная динамика сохраняется и в текущем году. Участники сессий также обсудили потребности и предложения Ирана, Ирака, Пакистана, Афганистана, стран Ближнего Востока, Азии и Африки, взаимодействие с банками в условиях санкций, перспективы развития международного транспортного коридора "Север - Юг" и другие актуальные вопросы. Организаторами форума выступили министерство промышленности торговли и энергетики Астраханской области, группа компаний "РусИранЭкспо", Каспийский международный интеграционный клуб "Север – Юг", Астраханский государственный университет имени Татищева.

https://ria.ru/20231012/gruzopotok-1902313526.html

https://ria.ru/20231020/dokhody-1903998789.html

астраханская область

азия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, астраханская область, азия, африка, игорь бабушкин