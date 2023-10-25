https://ria.ru/20231025/feyk-1905068220.html

Марочко сообщил о подготовке Киевом информационной провокации против России

Марочко сообщил о подготовке Киевом информационной провокации против России - РИА Новости, 25.10.2023

Марочко сообщил о подготовке Киевом информационной провокации против России

Киев готовит информационную провокацию на купянском направлении для дискредитации ВС РФ, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:04

2023-10-25T07:04

2023-10-25T07:04

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Киев готовит информационную провокацию на купянском направлении для дискредитации ВС РФ, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении вооруженные формирования Украины готовят информационную провокацию по дискредитации ВС РФ", - сообщил Марочко. По данным эксперта, полученным из собственных источников, в населенном пункте Купянск отмечена работа украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). "Так, 23 октября 2023 года, украинский танк произвел целенаправленный обстрел трех жилых домов, расположенных по улице Оливино. Огонь велся с северо-западного направления, предположительно с района школы-интерната, где базируются украинские боевики. Результаты нанесения ударов по гражданской инфраструктуре фиксировались как при помощи видеокамер, так и квадрокоптеров. Данный видеоряд предположительно будет использован для дискредитации ВС РФ и военно-политического руководства нашей страны", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20231006/feyki-1900998497.html

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в мире, россия, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф