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Воробьев: в Подмосковье в текущем месяце открыли две животноводческие фермы - РИА Новости, 25.10.2023
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Новости Подмосковья
 
21:26 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/fermy-1905258621.html
Воробьев: в Подмосковье в текущем месяце открыли две животноводческие фермы
Воробьев: в Подмосковье в текущем месяце открыли две животноводческие фермы - РИА Новости, 25.10.2023
Воробьев: в Подмосковье в текущем месяце открыли две животноводческие фермы
Две крупные животноводческие фермы открыли в этом месяце в Подмосковье при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и правительственных программ, сообщил... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T21:26
2023-10-25T21:26
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Две крупные животноводческие фермы открыли в этом месяце в Подмосковье при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и правительственных программ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "При поддержке Минсельхоза, правительственных программ мы в этом месяце открыли две большие молочные животноводческие фермы, которые также и по кормам, и по производству соответствуют всем мирровым стандартам. До этого была реализована в Московской области масштабная, как и во всей стране, программа по закрытым грунтам. И опять же - только благодаря технологиям можно претендовать и на качество, и на себестоимость продукции", - сказал Воробьев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ в режиме ВКС. Также губернатор отметил значимость совместной работы Московской области с правительством России и министерством сельского хозяйства по развитию технологий в агропромышленном секторе. "Поэтому я хочу лишь подтвердить и подчеркнуть важность работы в таком совместном ключе с Правительством, с Минсельхозом по всему, что направлено на развитие технологий, селекции, генетики во всех сферах агропромышленного комплекса", - добавил глава региона.
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экономика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Воробьев: в Подмосковье в текущем месяце открыли две животноводческие фермы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоровы на животноводческой ферме в Московской области
Коровы на животноводческой ферме в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коровы на животноводческой ферме в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Две крупные животноводческие фермы открыли в этом месяце в Подмосковье при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и правительственных программ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"При поддержке Минсельхоза, правительственных программ мы в этом месяце открыли две большие молочные животноводческие фермы, которые также и по кормам, и по производству соответствуют всем мирровым стандартам. До этого была реализована в Московской области масштабная, как и во всей стране, программа по закрытым грунтам. И опять же - только благодаря технологиям можно претендовать и на качество, и на себестоимость продукции", - сказал Воробьев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ в режиме ВКС.
Также губернатор отметил значимость совместной работы Московской области с правительством России и министерством сельского хозяйства по развитию технологий в агропромышленном секторе.
«
"Поэтому я хочу лишь подтвердить и подчеркнуть важность работы в таком совместном ключе с Правительством, с Минсельхозом по всему, что направлено на развитие технологий, селекции, генетики во всех сферах агропромышленного комплекса", - добавил глава региона.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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