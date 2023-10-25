https://ria.ru/20231025/fermy-1905258621.html

Воробьев: в Подмосковье в текущем месяце открыли две животноводческие фермы

Воробьев: в Подмосковье в текущем месяце открыли две животноводческие фермы - РИА Новости, 25.10.2023

Воробьев: в Подмосковье в текущем месяце открыли две животноводческие фермы

Две крупные животноводческие фермы открыли в этом месяце в Подмосковье при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и правительственных программ, сообщил... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T21:26

2023-10-25T21:26

2023-10-25T21:26

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879984741_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_41e6a95692e8419beddfc8d7d6d604c6.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Две крупные животноводческие фермы открыли в этом месяце в Подмосковье при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и правительственных программ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "При поддержке Минсельхоза, правительственных программ мы в этом месяце открыли две большие молочные животноводческие фермы, которые также и по кормам, и по производству соответствуют всем мирровым стандартам. До этого была реализована в Московской области масштабная, как и во всей стране, программа по закрытым грунтам. И опять же - только благодаря технологиям можно претендовать и на качество, и на себестоимость продукции", - сказал Воробьев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ в режиме ВКС. Также губернатор отметил значимость совместной работы Московской области с правительством России и министерством сельского хозяйства по развитию технологий в агропромышленном секторе. "Поэтому я хочу лишь подтвердить и подчеркнуть важность работы в таком совместном ключе с Правительством, с Минсельхозом по всему, что направлено на развитие технологий, селекции, генетики во всех сферах агропромышленного комплекса", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20231025/biznes-forum-1905252319.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)