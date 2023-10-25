Эрдоган отменил визит в Израиль
Эрдоган сообщил об отмене визита в Израиль из-за эскалации в Газе
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации в секторе Газа.
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"У меня была программа визита в Израиль, я ее отменил, визита не будет", — заявил он, выступая в парламенте Турции.
Политик раскритиковал действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что Анкара "не позволит убивать детей" в анклаве.
По словам Эрдогана, и осуществляющие атаку против сектора Газа, и поддерживающие ее проявляют признаки "психического заболевания".
Глава государства подчеркнул, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Израилем, но Тель-Авив "злоупотребил доброжелательностью Турции" и не показал ответных шагов.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.