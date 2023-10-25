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Эрдоган отменил визит в Израиль - РИА Новости, 25.10.2023
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12:43 25.10.2023 (обновлено: 13:20 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/erdogan-1905127314.html
Эрдоган отменил визит в Израиль
Эрдоган отменил визит в Израиль - РИА Новости, 25.10.2023
Эрдоган отменил визит в Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации в секторе Газа. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:43
2023-10-25T13:20
израиль
в мире
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации в секторе Газа.&quot;У меня была программа визита в Израиль, я ее отменил, визита не будет&quot;, — заявил он, выступая в парламенте Турции.Политик раскритиковал действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что Анкара "не позволит убивать детей" в анклаве. По словам Эрдогана, и осуществляющие атаку против сектора Газа, и поддерживающие ее проявляют признаки "психического заболевания".Глава государства подчеркнул, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Израилем, но Тель-Авив "злоупотребил доброжелательностью Турции" и не показал ответных шагов.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231024/krizis-1905006764.html
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израиль
турция
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израиль, в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган отменил визит в Израиль

Эрдоган сообщил об отмене визита в Израиль из-за эскалации в Газе

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации в секторе Газа.
«

"У меня была программа визита в Израиль, я ее отменил, визита не будет", — заявил он, выступая в парламенте Турции.

Политик раскритиковал действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что Анкара "не позволит убивать детей" в анклаве.
По словам Эрдогана, и осуществляющие атаку против сектора Газа, и поддерживающие ее проявляют признаки "психического заболевания".
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Глава государства подчеркнул, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Израилем, но Тель-Авив "злоупотребил доброжелательностью Турции" и не показал ответных шагов.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
ИзраильВ миреТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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