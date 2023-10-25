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Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана - РИА Новости, 25.10.2023
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12:29 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html
Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана
Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана - РИА Новости, 25.10.2023
Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обсуждения в Москве мирного договора между Баку и Ереваном сказал, что пока точного... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:29
2023-10-25T12:29
в мире
ереван
азербайджан
баку
ильхам алиев
никол пашинян
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обсуждения в Москве мирного договора между Баку и Ереваном сказал, что пока точного понимания нет, контакты продолжаются."Пока нет, точного понимания нет. Мы продолжаем наши контакты", - сказал он журналистам.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905028566.html
https://ria.ru/20231013/peregovory-1902595155.html
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в мире, ереван, азербайджан, баку, ильхам алиев, никол пашинян, дмитрий песков
В мире, Ереван, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана

Песков: Москва контактирует с Баку и Ереваном по вопросу мирного договора

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обсуждения в Москве мирного договора между Баку и Ереваном сказал, что пока точного понимания нет, контакты продолжаются.
"Пока нет, точного понимания нет. Мы продолжаем наши контакты", - сказал он журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана
24 октября, 20:01
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана
13 октября, 16:40
 
В миреЕреванАзербайджанБакуИльхам АлиевНикол ПашинянДмитрий Песков
 
 
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