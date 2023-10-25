https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html

Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана

Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана - РИА Новости, 25.10.2023

Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обсуждения в Москве мирного договора между Баку и Ереваном сказал, что пока точного... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:29

2023-10-25T12:29

2023-10-25T12:29

в мире

ереван

азербайджан

баку

ильхам алиев

никол пашинян

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обсуждения в Москве мирного договора между Баку и Ереваном сказал, что пока точного понимания нет, контакты продолжаются."Пока нет, точного понимания нет. Мы продолжаем наши контакты", - сказал он журналистам.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905028566.html

https://ria.ru/20231013/peregovory-1902595155.html

ереван

азербайджан

баку

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, азербайджан, баку, ильхам алиев, никол пашинян, дмитрий песков