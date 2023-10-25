https://ria.ru/20231025/chelyabinsk-1905070932.html

В аэропорту Челябинска задержали вылет более десятка рейсов из-за метели

В аэропорту Челябинска задержали вылет более десятка рейсов из-за метели - РИА Новости, 25.10.2023

В аэропорту Челябинска задержали вылет более десятка рейсов из-за метели

Вылет более десятка рейсов задерживается из международного аэропорта имени Курчатова Челябинска в среду, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, следует из РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:52

2023-10-25T07:52

2023-10-25T11:10

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Вылет более десятка рейсов задерживается из международного аэропорта имени Курчатова Челябинска в среду, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта. По данным ГУМЧС России по региону, 25 октября на территории Челябинской области прогнозировались осадки в виде снега и дождя, метели, порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха утром в Челябинске составляла -4 градуса. Согласно онлайн-табло, задерживается вылет рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные воды, Стамбул, Сочи, Норильск, всего 12 авиарейсов. "Вылет по расписанию в Москву 06.00 (04.00 мск), расчетное - 10.30 (08.30 мск), в Санкт-Петербург по расписанию 06.15 (04.15 мск) – расчетное 14.05 (12.05 мск)", - указывается на сайте воздушной гавани. Как сообщает администрация Челябинска, по предварительным данным гидрометцентра, снег, начавшийся ночью 25 октября, может продлиться еще сутки. "В ночную смену дороги убирали 97 единиц техники и 160 рабочих. На время утренних часов пик техника переброшена на второстепенные улицы. В настоящий момент снегоуборочные колонны готовят для повторной расчистки основных магистралей", - поясняет пресс-служба горадминистрации.

https://ria.ru/20231021/magadan-1904330634.html

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