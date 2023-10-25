https://ria.ru/20231025/borrel-1905170211.html

Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС

Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС - РИА Новости, 25.10.2023

Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС

Венгрию никто не удерживает в составе ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая венгерскому премьеру Виктору Орбану на сравнение членства в РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:23

2023-10-25T15:23

2023-10-25T17:15

в мире

венгрия

будапешт

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виктор орбан

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Венгрию никто не удерживает в составе ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая венгерскому премьеру Виктору Орбану на сравнение членства в ЕС с "советской оккупацией", сообщило польское издание Do Rzeczy."Я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне (здание штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. — Прим. ред.). Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС", — сказал руководитель европейской дипломатии.Боррель добавил, что Венгрия многое знает об "оккупации".Как ранее подчеркивал Орбан, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Евросоюза отвечают "так точно!", поэтому Будапешт не будет поставлять оружие Украине, выделять ей деньги, впускать мигрантов и вводить в школах пропаганду сексуальных меньшинств.Кроме того, на минувшей неделе европейские политики раскритиковали Орбана за встречу с Владимиром Путиным на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Как отметил премьер, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и будет поддерживать двусторонние отношения до той степени, насколько позволят введенные против Москвы санкций.

https://ria.ru/20231025/ssora-1905114929.html

https://ria.ru/20231019/litsemerie-1903925967.html

венгрия

будапешт

ссср

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в мире, венгрия, будапешт, ссср, жозеп боррель, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия