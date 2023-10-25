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Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС - РИА Новости, 25.10.2023
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15:23 25.10.2023 (обновлено: 17:15 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/borrel-1905170211.html
Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС
Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС - РИА Новости, 25.10.2023
Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС
Венгрию никто не удерживает в составе ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая венгерскому премьеру Виктору Орбану на сравнение членства в РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:23
2023-10-25T17:15
в мире
венгрия
будапешт
ссср
жозеп боррель
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Венгрию никто не удерживает в составе ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая венгерскому премьеру Виктору Орбану на сравнение членства в ЕС с "советской оккупацией", сообщило польское издание Do Rzeczy."Я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне (здание штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. — Прим. ред.). Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС", — сказал руководитель европейской дипломатии.Боррель добавил, что Венгрия многое знает об "оккупации".Как ранее подчеркивал Орбан, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Евросоюза отвечают "так точно!", поэтому Будапешт не будет поставлять оружие Украине, выделять ей деньги, впускать мигрантов и вводить в школах пропаганду сексуальных меньшинств.Кроме того, на минувшей неделе европейские политики раскритиковали Орбана за встречу с Владимиром Путиным на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Как отметил премьер, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и будет поддерживать двусторонние отношения до той степени, насколько позволят введенные против Москвы санкций.
https://ria.ru/20231025/ssora-1905114929.html
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в мире, венгрия, будапешт, ссср, жозеп боррель, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Будапешт, СССР, Жозеп Боррель, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС

Боррель после слов Орбана об оккупации заявил, что Венгрию не держат в ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Венгрию никто не удерживает в составе ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая венгерскому премьеру Виктору Орбану на сравнение членства в ЕС с "советской оккупацией", сообщило польское издание Do Rzeczy.

Орбан, выступая 23 октября в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года, заявил, что современный Евросоюз — это плохая пародия на СССР. По его словам, Брюссель оказывает давление на Будапешт, а "партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права".

"Я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне (здание штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. — Прим. ред.). Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС", — сказал руководитель европейской дипломатии.
Боррель добавил, что Венгрия многое знает об "оккупации".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: фон дер Ляйен и Мишель устроили скандал из-за Израиля
25 октября, 11:54
Как ранее подчеркивал Орбан, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Евросоюза отвечают "так точно!", поэтому Будапешт не будет поставлять оружие Украине, выделять ей деньги, впускать мигрантов и вводить в школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Кроме того, на минувшей неделе европейские политики раскритиковали Орбана за встречу с Владимиром Путиным на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Как отметил премьер, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и будет поддерживать двусторонние отношения до той степени, насколько позволят введенные против Москвы санкций.
Вид Бутапешта - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Венгрии уличили западных критиков Орбана за встречу с Путиным в лицемерии
19 октября, 18:30
 
В миреВенгрияБудапештСССРЖозеп БоррельВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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