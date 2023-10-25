Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС
Боррель после слов Орбана об оккупации заявил, что Венгрию не держат в ЕС
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Венгрию никто не удерживает в составе ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая венгерскому премьеру Виктору Орбану на сравнение членства в ЕС с "советской оккупацией", сообщило польское издание Do Rzeczy.
Орбан, выступая 23 октября в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года, заявил, что современный Евросоюз — это плохая пародия на СССР. По его словам, Брюссель оказывает давление на Будапешт, а "партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права".
"Я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне (здание штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. — Прим. ред.). Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС", — сказал руководитель европейской дипломатии.
Боррель добавил, что Венгрия многое знает об "оккупации".
Как ранее подчеркивал Орбан, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Евросоюза отвечают "так точно!", поэтому Будапешт не будет поставлять оружие Украине, выделять ей деньги, впускать мигрантов и вводить в школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Кроме того, на минувшей неделе европейские политики раскритиковали Орбана за встречу с Владимиром Путиным на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Как отметил премьер, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и будет поддерживать двусторонние отношения до той степени, насколько позволят введенные против Москвы санкций.