https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html
Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР
Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР - РИА Новости, 24.10.2023
Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР
Современный Евросоюз представляет собой плохую пародию на СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Веспреме по случаю годовщины... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T22:28
2023-10-23T22:28
2023-10-24T00:02
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БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. Современный Евросоюз представляет собой плохую пародию на СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года. Его речь транслировал телеканал М1."Да, случается, что история повторяется. К счастью, то, что в первый раз было трагедией, во второй — в лучшем случае комедией. <...> Москва была трагедией, Брюссель — просто плохо удавшаяся современная пародия. Нам надо было танцевать, как играла на дудке Москва. Если Брюссель и играет на дудке, мы танцуем, как хотим, а если не хотим, то не танцуем", — сказал политик.По его словам, Евросоюз оказывает на Венгрию давление, а "партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права". Как отметил премьер, для Запада свобода — это "своего рода бегство", возможность изменить пол, национальность и идентичность, тогда как для венгров это равносильно "вырыванию сердца". В сентябре президент России Владимир Путин назвал действия СССР, который в 1956 и 1968 годах вводил войска в Будапешт и Прагу, ошибочной политикой, отметив, что сейчас на эти грабли наступают ведущие западные страны. Выступая в Валдайском дискуссионном клубе он уточнил, что события 1956 года в Венгрии нельзя назвать цветной революцией в чистом виде, поскольку они были связаны в том числе с ошибками тогдашнего венгерского руководства.
https://ria.ru/20231019/litsemerie-1903925967.html
https://ria.ru/20231005/orban-1900704158.html
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в мире, брюссель, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, владимир путин, ссср
В мире, Брюссель, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Владимир Путин, СССР
Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР
Премьер Венгрии Орбан назвал современный ЕС неудачной пародией на СССР
БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости.
Современный Евросоюз представляет собой плохую пародию на СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года. Его речь транслировал телеканал М1
.
"Да, случается, что история повторяется. К счастью, то, что в первый раз было трагедией, во второй — в лучшем случае комедией. <...> Москва была трагедией, Брюссель — просто плохо удавшаяся современная пародия. Нам надо было танцевать, как играла на дудке Москва. Если Брюссель и играет на дудке, мы танцуем, как хотим, а если не хотим, то не танцуем", — сказал политик.
В Венгрии уличили западных критиков Орбана за встречу с Путиным в лицемерии
По его словам, Евросоюз оказывает на Венгрию давление, а "партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права".
Как отметил премьер, для Запада свобода — это "своего рода бегство", возможность изменить пол, национальность и идентичность, тогда как для венгров это равносильно "вырыванию сердца".
В августе прошлого года Орбан заявил, что Брюссель — не начальник для Венгрии и что она продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Он также подчеркивал, что его страна не относится к тем, кто на все требования ЕС отвечает "яволь", поэтому Будапешт не будет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать к себе мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
В сентябре президент России Владимир Путин
назвал действия СССР, который в 1956 и 1968 годах вводил войска в Будапешт и Прагу, ошибочной политикой, отметив, что сейчас на эти грабли наступают ведущие западные страны.
Выступая в Валдайском дискуссионном клубе он уточнил, что события 1956 года в Венгрии нельзя назвать цветной революцией в чистом виде, поскольку они были связаны в том числе с ошибками тогдашнего венгерского руководства.
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