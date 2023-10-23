https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html

Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР

Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР - РИА Новости, 24.10.2023

Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР

Современный Евросоюз представляет собой плохую пародию на СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Веспреме по случаю годовщины... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T22:28

2023-10-23T22:28

2023-10-24T00:02

в мире

брюссель

венгрия

будапешт

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. Современный Евросоюз представляет собой плохую пародию на СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года. Его речь транслировал телеканал М1."Да, случается, что история повторяется. К счастью, то, что в первый раз было трагедией, во второй — в лучшем случае комедией. <...> Москва была трагедией, Брюссель — просто плохо удавшаяся современная пародия. Нам надо было танцевать, как играла на дудке Москва. Если Брюссель и играет на дудке, мы танцуем, как хотим, а если не хотим, то не танцуем", — сказал политик.По его словам, Евросоюз оказывает на Венгрию давление, а "партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права". Как отметил премьер, для Запада свобода — это "своего рода бегство", возможность изменить пол, национальность и идентичность, тогда как для венгров это равносильно "вырыванию сердца". В сентябре президент России Владимир Путин назвал действия СССР, который в 1956 и 1968 годах вводил войска в Будапешт и Прагу, ошибочной политикой, отметив, что сейчас на эти грабли наступают ведущие западные страны. Выступая в Валдайском дискуссионном клубе он уточнил, что события 1956 года в Венгрии нельзя назвать цветной революцией в чистом виде, поскольку они были связаны в том числе с ошибками тогдашнего венгерского руководства.

https://ria.ru/20231019/litsemerie-1903925967.html

https://ria.ru/20231005/orban-1900704158.html

брюссель

венгрия

будапешт

ссср

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в мире, брюссель, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, владимир путин, ссср