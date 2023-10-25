В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя
В Татарстане беспилотное такси Яндекса впервые совершило поездку без водителя
Салон беспилотного автомобиля "Яндекс". Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Беспилотный автомобиль Яндекса впервые совершил поездку без водителя-испытателя в салоне в татарстанском городе Иннополис, сообщили в Иннополисе.
Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей Яндекса был запущен в Иннополисе в 2018 году при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова. Сегодня в городе курсируют десять легковых автомобилей с водителями-испытателями, которые, в соответствии с действующим законодательством, не управляют машиной напрямую, но следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья.
"В Иннополисе беспилотный автомобиль Яндекса впервые проехал без человека в салоне. Яндекс первым в Европе начал тестировать беспилотный транспорт без водителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания беспилотных автомобилей проводятся в три этапа. На первом водитель-испытатель находится на водительском сидении и не управляет автомобилем, но готов вмешаться в случае непредвиденной ситуации. На втором этапе водитель-испытатель сидит на пассажирском месте с устройством для экстренного торможения. Финальный этап проходит без водителя: машину сопровождает другой автомобиль с оператором, который в случае необходимости может совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля.
Беспилотные такси Яндекса уже совершили 77 тысяч поездок и преодолели 1 миллион километров. В настоящее время компания продолжает тестирования беспилотных автомобилей на нескольких локациях.
В Иннополисе действует экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников. Ранее вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов заявлял, что важнейшим результатом внедрения такого режима станет создание национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, а также формирование новых рынков в этой области и накопление научного потенциала, связанного с разработкой алгоритмов и киберфизических систем, обеспечивающих технологический суверенитет Российской Федерации.
Программу запуска беспилотного такси на территории Иннополиса разработали совместно компания Яндекс и министерство экономического развития РФ.