https://ria.ru/20231025/bespilotniki-1905189945.html

В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя

В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя - РИА Новости, 25.10.2023

В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя

Беспилотный автомобиль Яндекса впервые совершил поездку без водителя-испытателя в салоне в татарстанском городе Иннополис, сообщили в Иннополисе. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:23

2023-10-25T16:23

2023-10-25T16:23

республика татарстан

экономика

иннополис (татарстан)

европа

россия

роман шайхутдинов

рустам минниханов

яндекс

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Беспилотный автомобиль Яндекса впервые совершил поездку без водителя-испытателя в салоне в татарстанском городе Иннополис, сообщили в Иннополисе. Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей Яндекса был запущен в Иннополисе в 2018 году при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова. Сегодня в городе курсируют десять легковых автомобилей с водителями-испытателями, которые, в соответствии с действующим законодательством, не управляют машиной напрямую, но следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья. "В Иннополисе беспилотный автомобиль Яндекса впервые проехал без человека в салоне. Яндекс первым в Европе начал тестировать беспилотный транспорт без водителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что испытания беспилотных автомобилей проводятся в три этапа. На первом водитель-испытатель находится на водительском сидении и не управляет автомобилем, но готов вмешаться в случае непредвиденной ситуации. На втором этапе водитель-испытатель сидит на пассажирском месте с устройством для экстренного торможения. Финальный этап проходит без водителя: машину сопровождает другой автомобиль с оператором, который в случае необходимости может совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля. Беспилотные такси Яндекса уже совершили 77 тысяч поездок и преодолели 1 миллион километров. В настоящее время компания продолжает тестирования беспилотных автомобилей на нескольких локациях. В Иннополисе действует экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников. Ранее вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов заявлял, что важнейшим результатом внедрения такого режима станет создание национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, а также формирование новых рынков в этой области и накопление научного потенциала, связанного с разработкой алгоритмов и киберфизических систем, обеспечивающих технологический суверенитет Российской Федерации. Программу запуска беспилотного такси на территории Иннополиса разработали совместно компания Яндекс и министерство экономического развития РФ.

https://ria.ru/20230607/taksi-1876713319.html

https://ria.ru/20230608/dtp-1877003551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иннополис (татарстан), европа, россия, роман шайхутдинов, рустам минниханов, яндекс, технологии