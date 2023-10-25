Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
16:23 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/bespilotniki-1905189945.html
В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя
В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя - РИА Новости, 25.10.2023
В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя
Беспилотный автомобиль Яндекса впервые совершил поездку без водителя-испытателя в салоне в татарстанском городе Иннополис, сообщили в Иннополисе. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:23
2023-10-25T16:23
республика татарстан
экономика
иннополис (татарстан)
европа
россия
роман шайхутдинов
рустам минниханов
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830578401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64b59734760fe91912cca8ea1a2060a0.jpg
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Беспилотный автомобиль Яндекса впервые совершил поездку без водителя-испытателя в салоне в татарстанском городе Иннополис, сообщили в Иннополисе. Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей Яндекса был запущен в Иннополисе в 2018 году при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова. Сегодня в городе курсируют десять легковых автомобилей с водителями-испытателями, которые, в соответствии с действующим законодательством, не управляют машиной напрямую, но следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья. "В Иннополисе беспилотный автомобиль Яндекса впервые проехал без человека в салоне. Яндекс первым в Европе начал тестировать беспилотный транспорт без водителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что испытания беспилотных автомобилей проводятся в три этапа. На первом водитель-испытатель находится на водительском сидении и не управляет автомобилем, но готов вмешаться в случае непредвиденной ситуации. На втором этапе водитель-испытатель сидит на пассажирском месте с устройством для экстренного торможения. Финальный этап проходит без водителя: машину сопровождает другой автомобиль с оператором, который в случае необходимости может совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля. Беспилотные такси Яндекса уже совершили 77 тысяч поездок и преодолели 1 миллион километров. В настоящее время компания продолжает тестирования беспилотных автомобилей на нескольких локациях. В Иннополисе действует экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников. Ранее вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов заявлял, что важнейшим результатом внедрения такого режима станет создание национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, а также формирование новых рынков в этой области и накопление научного потенциала, связанного с разработкой алгоритмов и киберфизических систем, обеспечивающих технологический суверенитет Российской Федерации. Программу запуска беспилотного такси на территории Иннополиса разработали совместно компания Яндекс и министерство экономического развития РФ.
https://ria.ru/20230607/taksi-1876713319.html
https://ria.ru/20230608/dtp-1877003551.html
иннополис (татарстан)
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830578401_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_095fbd6d78076b05df0d20fb25a96831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, иннополис (татарстан), европа, россия, роман шайхутдинов, рустам минниханов, яндекс, технологии
Республика Татарстан, Экономика, Иннополис (Татарстан), Европа, Россия, Роман Шайхутдинов, Рустам Минниханов, Яндекс, Технологии
В Татарстане беспилотное такси впервые совершило поездку без водителя

В Татарстане беспилотное такси Яндекса впервые совершило поездку без водителя

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСалон беспилотного автомобиля "Яндекс"
Салон беспилотного автомобиля Яндекс - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Салон беспилотного автомобиля "Яндекс". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Беспилотный автомобиль Яндекса впервые совершил поездку без водителя-испытателя в салоне в татарстанском городе Иннополис, сообщили в Иннополисе.
Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей Яндекса был запущен в Иннополисе в 2018 году при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова. Сегодня в городе курсируют десять легковых автомобилей с водителями-испытателями, которые, в соответствии с действующим законодательством, не управляют машиной напрямую, но следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья.
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте
7 июня, 14:43
"В Иннополисе беспилотный автомобиль Яндекса впервые проехал без человека в салоне. Яндекс первым в Европе начал тестировать беспилотный транспорт без водителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания беспилотных автомобилей проводятся в три этапа. На первом водитель-испытатель находится на водительском сидении и не управляет автомобилем, но готов вмешаться в случае непредвиденной ситуации. На втором этапе водитель-испытатель сидит на пассажирском месте с устройством для экстренного торможения. Финальный этап проходит без водителя: машину сопровождает другой автомобиль с оператором, который в случае необходимости может совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля.
Беспилотные такси Яндекса уже совершили 77 тысяч поездок и преодолели 1 миллион километров. В настоящее время компания продолжает тестирования беспилотных автомобилей на нескольких локациях.
В Иннополисе действует экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников. Ранее вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов заявлял, что важнейшим результатом внедрения такого режима станет создание национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, а также формирование новых рынков в этой области и накопление научного потенциала, связанного с разработкой алгоритмов и киберфизических систем, обеспечивающих технологический суверенитет Российской Федерации.
Программу запуска беспилотного такси на территории Иннополиса разработали совместно компания Яндекс и министерство экономического развития РФ.
Беспилотный автомобиль Яндекс - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
"ГЛОНАСС" предложил публиковать статистику ДТП с беспилотными такси
8 июня, 15:54
 
Республика ТатарстанЭкономикаИннополис (Татарстан)ЕвропаРоссияРоман ШайхутдиновРустам МиннихановЯндексТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала