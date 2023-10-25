https://ria.ru/20231025/bespilotniki-1905064950.html

Командующий группировкой "Восток" доложил о формировании подразделений БПЛА

Командующий группировкой "Восток" доложил о формировании подразделений БПЛА - РИА Новости, 25.10.2023

Командующий группировкой "Восток" доложил о формировании подразделений БПЛА

Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о формировании штатных подразделений применения... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T05:17

2023-10-25T05:17

2023-10-25T09:59

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о формировании штатных подразделений применения БПЛА, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами, сообщили в министерстве. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении. "В своем докладе командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о выполнении поручения министра обороны РФ по формированию в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектовании их подготовленными специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны", - говорится в сообщении. Кроме того, отметили в министерстве, командующий группировкой доложил Шойгу "об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ". "В ходе совещания на командном пункте группировки министр обороны РФ заслушал доклады начальников родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20231016/shoygu-1903104772.html

https://ria.ru/20231021/bpla-1904285365.html

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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины