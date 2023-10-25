https://ria.ru/20231025/armeniya-1905188772.html

Армения предоставит переселенцам из Карабаха статус временной защиты

Армения предоставит переселенцам из Карабаха статус временной защиты - РИА Новости, 25.10.2023

Армения предоставит переселенцам из Карабаха статус временной защиты

Правительство Армении предоставит переселенцам из Нагорного Карабаха статус временной защиты, заявил премьер-министр Никол Пашинян РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:20

2023-10-25T16:20

2023-10-25T16:20

в мире

армения

нагорный карабах

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Правительство Армении предоставит переселенцам из Нагорного Карабаха статус временной защиты, заявил премьер-министр Никол Пашинян "На завтрашнем заседании правительства будет принято постановление, которым нашим братьям и сестрам, насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, будет предоставлен статус временной защиты", - сказал Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте. По его словам, этим решением переселенцы получат статус беженцев. "Сразу после принятия этого решения наши братья и сестры получат возможность обратиться за получением гражданства Республики Армения, и, естественно, мы в самые сжатые сроки решим эти вопросы", - заявил Пашинян. По его словам, проект решения направлен на защиту прав переселенцев. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html

армения

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе