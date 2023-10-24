https://ria.ru/20231024/zerno-1904876248.html

Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна, заявила Абрамченко

Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.10.2023

Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна, заявила Абрамченко

Россия в этом году соберет около 140 миллионов тонн зерна, что станет вторым урожаем после рекордного 2022 года; кроме того, страна удержит первое место в мире... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:40

2023-10-24T11:40

2023-10-24T11:40

экономика

россия

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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УЛАН-БАТОР, 24 окт - РИА Новости. Россия в этом году соберет около 140 миллионов тонн зерна, что станет вторым урожаем после рекордного 2022 года; кроме того, страна удержит первое место в мире по экспорту пшеницы в текущем сельхозсезоне, рассказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Насколько я знаю, на сегодняшний день уже 137 миллионов тонн зерна собрано, пшеницы - около 90 (миллионов тонн - ред.)... По рекорду - это будет второй рекорд. В прошлом году у нас было 158 миллионов тонн, в этом году - считаем около 140 миллионов тонн", - заявила вице-премьер. При этом Абрамченко подтвердила прогноз Минсельхоза по экспортному потенциалу РФ в этом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в 60 миллионов тонн зерна. "По экспортным позициям - это около 60 миллионов тонн. В общем, по пшенице мы будем уверенно держать первое место по экспорту в мире", - сказала она. Как сообщил в начале октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министерство повысило прогноз урожая зерна в России на 2023 год до 135 миллионов тонн в чистом весе (включая 90 миллионов тонн пшеницы). Поставки зерна на экспорт в этом сельхозсезоне министерство ранее оценивало в 60 миллионов тонн. В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий рекорд по урожаю был зафиксирован в 2017 году - 135,5 миллионов тонн. При этом поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230917/lider-1896768027.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)