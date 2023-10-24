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Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.10.2023
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11:40 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/zerno-1904876248.html
Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна, заявила Абрамченко
Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.10.2023
Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна, заявила Абрамченко
Россия в этом году соберет около 140 миллионов тонн зерна, что станет вторым урожаем после рекордного 2022 года; кроме того, страна удержит первое место в мире... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:40
2023-10-24T11:40
экономика
россия
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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УЛАН-БАТОР, 24 окт - РИА Новости. Россия в этом году соберет около 140 миллионов тонн зерна, что станет вторым урожаем после рекордного 2022 года; кроме того, страна удержит первое место в мире по экспорту пшеницы в текущем сельхозсезоне, рассказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Насколько я знаю, на сегодняшний день уже 137 миллионов тонн зерна собрано, пшеницы - около 90 (миллионов тонн - ред.)... По рекорду - это будет второй рекорд. В прошлом году у нас было 158 миллионов тонн, в этом году - считаем около 140 миллионов тонн", - заявила вице-премьер. При этом Абрамченко подтвердила прогноз Минсельхоза по экспортному потенциалу РФ в этом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в 60 миллионов тонн зерна. "По экспортным позициям - это около 60 миллионов тонн. В общем, по пшенице мы будем уверенно держать первое место по экспорту в мире", - сказала она. Как сообщил в начале октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министерство повысило прогноз урожая зерна в России на 2023 год до 135 миллионов тонн в чистом весе (включая 90 миллионов тонн пшеницы). Поставки зерна на экспорт в этом сельхозсезоне министерство ранее оценивало в 60 миллионов тонн. В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий рекорд по урожаю был зафиксирован в 2017 году - 135,5 миллионов тонн. При этом поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230917/lider-1896768027.html
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экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна, заявила Абрамченко

Абрамченко: Россия соберет около 140 миллионов тонн зерна за год

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 24 окт - РИА Новости. Россия в этом году соберет около 140 миллионов тонн зерна, что станет вторым урожаем после рекордного 2022 года; кроме того, страна удержит первое место в мире по экспорту пшеницы в текущем сельхозсезоне, рассказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Насколько я знаю, на сегодняшний день уже 137 миллионов тонн зерна собрано, пшеницы - около 90 (миллионов тонн - ред.)... По рекорду - это будет второй рекорд. В прошлом году у нас было 158 миллионов тонн, в этом году - считаем около 140 миллионов тонн", - заявила вице-премьер.
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При этом Абрамченко подтвердила прогноз Минсельхоза по экспортному потенциалу РФ в этом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в 60 миллионов тонн зерна. "По экспортным позициям - это около 60 миллионов тонн. В общем, по пшенице мы будем уверенно держать первое место по экспорту в мире", - сказала она.
Как сообщил в начале октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министерство повысило прогноз урожая зерна в России на 2023 год до 135 миллионов тонн в чистом весе (включая 90 миллионов тонн пшеницы). Поставки зерна на экспорт в этом сельхозсезоне министерство ранее оценивало в 60 миллионов тонн.
В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий рекорд по урожаю был зафиксирован в 2017 году - 135,5 миллионов тонн. При этом поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн.
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ЭкономикаРоссияВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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