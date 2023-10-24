https://ria.ru/20231024/vybory-1904924335.html

Госдума приняла во II чтении проект, уточняющий закон о выборах президента

Госдума приняла во II чтении проект, уточняющий закон о выборах президента - РИА Новости, 24.10.2023

Госдума приняла во II чтении проект, уточняющий закон о выборах президента

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации". РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:11

2023-10-24T14:11

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации".Депутаты также одобрили поправки в законопроект, в том числе, о том, что ЦИК РФ могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов в период действия на части территории РФ военного положения с возможностью отложения такого голосования по решению ЦИК, если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровья граждан РФ. При этом незамедлительно информируется МИД России и ЦИК.Законопроект был внесен главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.Ранее Крашенинников сообщил о необходимости уточнения ряда законодательных норм, учитывая сроки проведения президентских выборов. При внесении документа, он отметил, что законопроект носит юридико-технический характер, которые никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве не предусматривают. Законопроектом уточняются положения закона о выборах и привозятся в соответствие с ранее внесенными изменениями в федеральные законы, предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и ряда других, также сообщил парламентарий.Согласно задумке авторов инициативы, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

https://ria.ru/20231024/peskov-1904892367.html

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