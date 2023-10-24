https://ria.ru/20231024/vulkan-1904828650.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров - РИА Новости, 24.10.2023

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров

Вулкан Ключевской на Камчатке утром вторника выбросил столб пепла на высоту в шесть километров, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T03:01

2023-10-24T03:01

2023-10-24T04:06

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке утром вторника выбросил столб пепла на высоту в шесть километров, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 75 километров на северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Как уточняет ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути шлейфа находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Накануне вечером Ключевской выбросил пепел на высоту в пять километров. Нынешнее извержение вулкана Ключевской началось 23 июня 2023 года. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тысячи человек.

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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)