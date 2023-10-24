Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 24.10.2023 (обновлено: 04:06 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/vulkan-1904828650.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров - РИА Новости, 24.10.2023
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров
Вулкан Ключевской на Камчатке утром вторника выбросил столб пепла на высоту в шесть километров, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T03:01
2023-10-24T04:06
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70168/87/701688740_0:181:2913:1820_1920x0_80_0_0_41753440f149b6af848200bb3c079dfc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке утром вторника выбросил столб пепла на высоту в шесть километров, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 75 километров на северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Как уточняет ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути шлейфа находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Накануне вечером Ключевской выбросил пепел на высоту в пять километров. Нынешнее извержение вулкана Ключевской началось 23 июня 2023 года. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20231018/vulkan-1903510943.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70168/87/701688740_123:0:2790:2000_1920x0_80_0_0_a4cab917da96ea6c04cf16cb6102320d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Регионы России. Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке утром вторника выбросил столб пепла на высоту в шесть километров, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.
«
"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 75 километров на северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Как уточняет ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути шлейфа находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
Накануне вечером Ключевской выбросил пепел на высоту в пять километров.
Нынешнее извержение вулкана Ключевской началось 23 июня 2023 года. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тысячи человек.
Движение пеплового облака вулкана Безымянный. Спутниковые данные Himawari-9, 18 октября 2023 года
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров
18 октября, 08:43
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала