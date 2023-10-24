https://ria.ru/20231024/vlast-1904990428.html
В новых регионах сформирована легитимная система власти, заявила Матвиенко
В новых регионах сформирована легитимная система власти, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.10.2023
В новых регионах сформирована легитимная система власти, заявила Матвиенко
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях по итогам выборов сформирована легитимная система органов власти, заявила спикер... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:34
2023-10-24T17:34
2023-10-24T17:34
политика
россия
луганская народная республика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях по итогам выборов сформирована легитимная система органов власти, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Во всех четырёх субъектах Федерации избраны главы регионов и депутаты законодательных собраний. Сенаторы от этих регионов наделены полномочиями и приступили к работе. Таким образом, сформирована абсолютно легитимная система органов власти. Это важное условие для полноформатной интеграции не только в экономике и социальной сфере, но и в области государственного управления", - сказала политик на первом заседании Совета по вопросам интеграции воссоединённых субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации при СФ. При этом Матвиенко отметила, что неслучайно используется понятие "воссоединённые регионы", потому что эти земли для нас не новые – они веками были и остаются неотъемлемой частью российского государства, российской цивилизации, частью нашего народа. "И культурно, и ментально, и духовно, и исторически – это абсолютно наши люди. Никаких барьеров и различий между нами не было, нет и быть не может", - подчеркнула она. По ее словам, это наши граждане, которые связывают своё будущее только с Россией, что подтвердили результаты референдумов 2022 года и сентябрьских выборов. Спикер указала, что поставлена задача обеспечить в воссоединённых регионах достижение общероссийского уровня жизни к 2030 году, необходимо сделать всё, чтобы этот переходный период не затягивался. "У нас уже есть уникальный в мировой практике опыт интеграции Республики Крым и Севастополя. Мы на него обязательно будем опираться. А также использовать потенциал Совета законодателей РФ, в структуре которого работает профильная комиссия по интеграции регионов", - заключила она.
https://ria.ru/20231024/regiony-1904977010.html
https://ria.ru/20231024/roskomnadzor-1904869295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, луганская народная республика, валентина матвиенко, совет федерации рф, херсонская область
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Херсонская область
В новых регионах сформирована легитимная система власти, заявила Матвиенко
Матвиенко: во всех новых регионах России сформировали легитимную систему власти
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях по итогам выборов сформирована легитимная система органов власти, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Во всех четырёх субъектах Федерации избраны главы регионов и депутаты законодательных собраний. Сенаторы от этих регионов наделены полномочиями и приступили к работе. Таким образом, сформирована абсолютно легитимная система органов власти. Это важное условие для полноформатной интеграции не только в экономике и социальной сфере, но и в области государственного управления", - сказала политик на первом заседании Совета по вопросам интеграции воссоединённых субъектов РФ
в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации при СФ.
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При этом Матвиенко отметила, что неслучайно используется понятие "воссоединённые регионы", потому что эти земли для нас не новые – они веками были и остаются неотъемлемой частью российского государства, российской цивилизации, частью нашего народа.
«
"И культурно, и ментально, и духовно, и исторически – это абсолютно наши люди. Никаких барьеров и различий между нами не было, нет и быть не может", - подчеркнула она.
По ее словам, это наши граждане, которые связывают своё будущее только с Россией, что подтвердили результаты референдумов 2022 года и сентябрьских выборов.
Спикер указала, что поставлена задача обеспечить в воссоединённых регионах достижение общероссийского уровня жизни к 2030 году, необходимо сделать всё, чтобы этот переходный период не затягивался.
«
"У нас уже есть уникальный в мировой практике опыт интеграции Республики Крым
и Севастополя
. Мы на него обязательно будем опираться. А также использовать потенциал Совета законодателей РФ, в структуре которого работает профильная комиссия по интеграции регионов", - заключила она.
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