В Еврокомиссии оправдались за слова Борреля об исчезнувшей из СМИ Украине
В ЕК заверили Киев в поддержке после слов Борреля об исчезнувшей из СМИ Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об "исчезнувшей из СМИ Украине" в беседе с Владимиром Зеленским заверила его, что поддержка Киева Евросоюзом продолжится.
Обострившийся в начале октября палестино-израильский конфликт окончательно отодвинул Украину на второй план в повестках стран Запада. Как заявил накануне Боррель по итогам Совета МИД стран ЕС, где помощь Киеву также значилась только вторым номером и где не смогли согласовать новый транш на вооружение для Украины, "Украина исчезла из СМИ, из новостей, но не из реальности".
Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, предыдущий транш в 1,5 миллиарда евро был переведен Киеву в сентябре этого года.
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"Мы только что выделили 1,5 миллиарда евро помощи, в результате чего наша поддержка (Украине – ред.) на данный момент составила почти 83 миллиарда", - написала она в сети X.
Она поспешила заверить Зеленского в продолжающейся поддержке Украины. "Мы продолжим поддерживать Украину… Мы продолжаем работать над присоединением (к ЕС – ред.) и восстановлением Украины", - заявила глава ЕК.
Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года, европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
Это увеличение бюджета ЕС для финансирования Киева уже получило принципиальное одобрение в Европарламенте. Однако депутаты поставили условие, что все траты на Украину должны быть прозрачными и за них необходимо детально отчитываться. В Совете стран ЕС этот план пока одобрение не получил из-за разногласий европейских лидеров.